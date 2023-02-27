Из-за войны в учеников уменьшилась успеваемость: по каким предметам ухудшились результаты

Из-за полномасштабной войны России у украинских школьников ухудшились учебные результаты. Исследование показало, что успеваемость детей уже уменьшилась по нескольким предметам.

ГСКО провела исследование, в ходе которого выяснила непропорциональный рост задач самостоятельной работы учеников. То есть учителя таким образом пытаются компенсировать потерю учебного времени.

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Глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак подчеркнул, что ухудшились учебные результаты школьников по многим предметам.

Условия полномасштабной войны прежде всего негативно влияют на общее психолого-эмоциональное состояние учеников, а это влечет за собой снижение мотивации детей,

– заявил он.

По его словам, учителя заметили о ухудшение учебных результатов учеников по следующим предметам:

математики,

иностранных языков,

украинского языка,

информатики

"Наши исследования указывают также о непропорциональном росте задач на самостоятельную работу учащихся как способ компенсировать школами потери учебного времени", – отметил Гурак.

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К слову, ученики 4, 9 и 11 классов в будущем будут на ГНА четыре обязательных предмета. Это может произойти уже в 2024 году. Речь идет о проверке знаний школьников по украинскому языку, математике, истории Украины и одному из иностранных языков. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде.

В этом году в Украине во время военного положения отменили прохождение учащимися государственной итоговой аттестации. Министр подчеркнул, что ГНА в школах отменили из соображений безопасности и для того, чтобы не прибавлять во время войны детям стресса.