Россияне, проживающие в приграничных с Украиной областях, уже откровенно паникуют. После очередного "хлопка" решили изменить формат обучения своих детей.

Губернатор Белгородской области вячеслав гладков рассказал, что изменят формат обучения в части школ в Белгородском районе россии. Нововведения заработают уже с 19 сентября.

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Россияне переводят школы на онлайн-обучение

Так, онлайн-обучение вводится в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной. В детских садах, по словам гладкова, будут работать очередные группы.

К слову, накануне на дистанционное обучение было отправлено школьников в Валуйском и Шебекинском городских округах Белгородской области. Местные власти говорят, что это произошло из-за обстрелов региона.

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Какая ситуация в Белгородской области

Белгородскую область продолжает атаковать "бавовнятко". Так, "хлопки" в российских Валуйках слышали 16 сентября. Очевидно, что оккупанты снова обстреляли сами себя. Губернатор Белгородской области даже заговорил об эвакуации. Оставить свои дома рекомендовали жителям пограничных сел.

Украинские власти ответили на обвинение россиян

В селе Красный Хутор, что в Белгородской области россии, также случился "хлопок" неизвестного происхождения. Власти региона обвинили в обстрелах Вооруженные Силы Украины. Однако, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, вероятно, это "хлопок", который связан с курением в неположенных местах.