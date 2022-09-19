Губернатор Бєлгородської області в'ячеслав гладков розповів, що змінять формат навчання у частині шкіл у Бєлгородському районі росії. Нововведення запрацюють уже від 19 вересня.

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Росіяни переводять школи на онлайн-навчання

Так, онлайн-навчання запроваджують у 10-кілометровій зоні вздовж кордону з Україною. У дитячих садках, за словами гладкова, працюватимуть чергові групи.

До слова, напередодні на дистанційне навчання відправили школярів у Валуйському та Шебекінському міських округах Бєлгородської області. Місцева влада каже, що це відбулося через обстріли регіону.

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Яка ситуація у Бєлгородській області

Бєлгородську область продовжує атакувати "бавовнятко". Так, "хлопки" у російських Валуйках чули 16 вересня. Очевидно, що окупанти знову обстріляли самі себе. Губернатор Бєлгородської області навіть заговорив про евакуацію. Залишити свої оселі рекомендували жителям прикордонних сіл.

Українська влада відповіла на звинувачення росіян

У селі Красний Хутір, що у Бєлгородській області росії, також трапилася "бавовна" невідомого походження. Влада регіону звинуватила в обстрілах Збройні Сили України. Однак, За словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, ймовірно, це "бавовна", яка пов'язана з палінням у недозволених місцях.