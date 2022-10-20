В Харькове преподаватель университета Каразина зомбирует студентов на русском языке и литературе

В Украине во время войны с Россией многие граждане отказываются от языка оккупанта. Впрочем, есть и те, кто принципиально продолжает общаться на русском.

Есть случаи, когда преподаватели и учителя и дальше учат студентов и учеников на языке агрессора. И это, несмотря на то, что закон о языке это запрещает.

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В Харьковском университете студентов учат на русском

Общественный активист Андрей Смолий сообщил, который в Харьковском национальном университете имени Каразина на нескольких факультетах и дальше проводят пары на русском языке. В частности, это происходит на химическом факультете.

По словам активиста, на философском факультете этого вуза также учат студентов на языке агрессора. Якобы по их просьбе. При этом студентам рассказывают об "эстетическом аспекте русской литературы как "антисоветской".

На русском продолжаются пары и в самом сердце украинистики ХНУ Каразина – на украинском отделении филологического факультета. И это несмотря на протесты студентов,

– отметил активист.

Преподаватель зомбирует русской литературой

Более того, по словам Смолия, преподаватель на украинском отделении продолжает читать курс русской литературы. Хотя его якобы переименовали в "Историю книги и современный издательский процесс". Однако преподаватель уже направил соответствующий учебный план студентам и анонсирует контрольные работы по русской литературе. Студенты же требовали вообще убрать этот предмет из учебного плана.

Активист подчеркивает: преподавание этого предмета является нонсенсом во время войны и грубым нарушением образовательного и языкового законов. Смолий добавляет видеодоказательства. В частности, публикует соответствующее видео преподавания.

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