В Харькове преподаватель университета Каразина зомбирует студентов на русском языке и литературе
Источник:Андрей Смолий
В Украине во время войны с Россией многие граждане отказываются от языка оккупанта. Впрочем, есть и те, кто принципиально продолжает общаться на русском.
Есть случаи, когда преподаватели и учителя и дальше учат студентов и учеников на языке агрессора. И это, несмотря на то, что закон о языке это запрещает.
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В Харьковском университете студентов учат на русском
Общественный активист Андрей Смолий сообщил, который в Харьковском национальном университете имени Каразина на нескольких факультетах и дальше проводят пары на русском языке. В частности, это происходит на химическом факультете.
По словам активиста, на философском факультете этого вуза также учат студентов на языке агрессора. Якобы по их просьбе. При этом студентам рассказывают об "эстетическом аспекте русской литературы как "антисоветской".
На русском продолжаются пары и в самом сердце украинистики ХНУ Каразина – на украинском отделении филологического факультета. И это несмотря на протесты студентов,
– отметил активист.
Преподаватель зомбирует русской литературой
Более того, по словам Смолия, преподаватель на украинском отделении продолжает читать курс русской литературы. Хотя его якобы переименовали в "Историю книги и современный издательский процесс". Однако преподаватель уже направил соответствующий учебный план студентам и анонсирует контрольные работы по русской литературе. Студенты же требовали вообще убрать этот предмет из учебного плана.
Активист подчеркивает: преподавание этого предмета является нонсенсом во время войны и грубым нарушением образовательного и языкового законов. Смолий добавляет видеодоказательства. В частности, публикует соответствующее видео преподавания.
Важно Преподаватель киевского вуза учил студентов на негосударственном языке и поплатился
Преподаватель киевского вуза учил студентов на государственном языке
Доцент киевского вуза также вел пару у третьекурсников на негосударственном языке. Таким образом, нарушил статью 21 языкового закона. За это он заплатит штраф – 3400 гривен. Преподаватель должен оплатить его не позднее 15 дней со дня получения соответствующего постановления. В противном случае штраф взыскщут принудительно. Тогда придется уплатить уже 6800 гривен.
Педагогов будут наказывать за преподавание на негосударственном языке
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, что в его Офисе в 2021 году получили более 150 обращений по поводу нарушений языкового законодательства педагогами. В 2022 году – около 70.
Он также подчеркнул, что во время полномасштабной войны педагоги должны утверждать украинскую идентичность. Поэтому за преподавание на негосударственном языке их будут наказывать.
Что предусматривает языковой закон
16 июля 2019 вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно документу, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер.
Закон гарантирует, что каждый человек в Украине может получать информацию и услуги на украинском языке.
В частности, для педагогов на работе использование украинского языка обязательно.
Источник: DW