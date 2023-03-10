"По привычке": сколько украинцев поддерживает изъятие российских авторов из школьной программы

Все больше украинцев поддерживают изъятие российских авторов из школьной программы. Однако многие наши соотечественники и в дальнейшем по привычке употребляют российский культурный продукт.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Сколько украинцев поддерживает изъятие российских авторов из школьной программы

38% украинцев считают, что российских авторов вообще не нужно учить в наших школах (от 60% на западе до 10% на юге страны). Положительно к этому относятся 7% украинцев (до 2% на западе до 16% на востоке).

При этом 10% граждан Украины считает, что следует продолжать изучать российских авторов, но если у них не было антиукраинских взглядов (от 5% на западе до 23% на юге Украины). А 11% за то, чтобы оставить тех авторов, которые связаны с Украиной (от 7% на западе до 15% на юге и востоке).

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Что интересно: чем младше респонденты, тем чаще они против россиян в школьной программе. Среди молодежи таковых 46%.

Социологи также объяснили, что украинцы, которые даже во время полномасштабной войны с Россией продолжают употреблять культурный продукт России, делают это в основном по привычке.

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