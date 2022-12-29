Учите колядки и делайте дидуха: украинцы могут узнать все об украинском Рождество на курсе

Украинцы получили хорошую возможность узнать больше об украинском Рождестве. Для этого им предлагают пройти специальный курс.

Музей Ивана Гончара при поддержке Украинского культурного фонда и EdEra разработали онлайн-курс о рождественских традициях в рамках образовательного проекта "Знай свою Украину". Благодаря ему вы изучите хорошие колядки на праздники и ознакомитесь с уникальными традициями нашего народа.

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Украинцам предлагают пройти курс о Рождестве

Курс содержит теоретическую часть и интерактивные практические задачи. Обучающие видео здесь небольшие – до 8 минут.

На этом онлайн-курсе вы узнаете больше о рождественских обрядах и символах, блюдах, одежде, народном искусстве, а также о причинах и значениях традиций в повседневной жизни украинцев.

Следовательно, вы сможете сделать дидуха, сварить кутью и изучить интересные колядки и щедривки всей семьей.

Курс доступен по ссылке.

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Что подробно учат на курсе

На курсе вы, в частности, узнаете: