Учите колядки и делайте дидуха: украинцы могут узнать все об украинском Рождество на курсе

29 декабря 2022, 17:16
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Источник:

Госагентство по искусствам и художественному образованию

Украинцы получили хорошую возможность узнать больше об украинском Рождестве. Для этого им предлагают пройти специальный курс.

Музей Ивана Гончара при поддержке Украинского культурного фонда и EdEra разработали онлайн-курс о рождественских традициях в рамках образовательного проекта "Знай свою Украину". Благодаря ему вы изучите хорошие колядки на праздники и ознакомитесь с уникальными традициями нашего народа.

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Украинцам предлагают пройти курс о Рождестве

Курс содержит теоретическую часть и интерактивные практические задачи. Обучающие видео здесь небольшие – до 8 минут.

На этом онлайн-курсе вы узнаете больше о рождественских обрядах и символах, блюдах, одежде, народном искусстве, а также о причинах и значениях традиций в повседневной жизни украинцев.

Следовательно, вы сможете сделать дидуха, сварить кутью и изучить интересные колядки и щедривки всей семьей.

Курс доступен по ссылке.

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Что подробно учат на курсе

На курсе вы, в частности, узнаете:

  • как формировался народный календарь;

  • как появилось и изменялось на протяжении истории Рождество;

  • как его праздновали украинцы из разных общественных состояний;

  • без каких-либо атрибутов не представляют украинское Рождество;

  • что делать, чтобы отпраздновать Рождество по всем традициям;

  • как смастерить дидуха;

  • как отличить колядку от поздравления и прибаутки;

  • что было в праздничном меню на Сочельник и Рождество;

  • записи аутентичных колядок;

  • как изготовить колядницкую звезду дома;

  • как петь конкретные аутентичные колядки и многое другое.

Автор: Марія Волошин