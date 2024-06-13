"Передайте военным": учитель из Киева до слез растрогал историей ученицы
Источник:Твиттер Руслана Цыганкова
Молодой учитель из Киева Руслан Цыганков в очередной раз растрогал сеть своим сообщением. На этот раз педагог поделился историей своей ученицы.
Она хотела сделать подарок своему брату. Ее брат-Герой ранее защищал наше государство от агрессора.
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Руслан Цыганков растрогал сеть историей
Цыганков рассказал, как однажды к нему подошла ученица с просьбой.
Говорит: "Можно я вам отдам браслеты, вы передадите военным. Я делала для брата. Но уже не нужно...",
– поделился трогательной до слез историей учитель.
Подарок военным от школьницы / фото из твитера Руслана Цыганкова
И подчеркнул: это боль. На века.
Они не заслуживают это все. Это все очень несправедливо,
– резюмировал Цыганков.
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Цыганков показал подарок для погибшего друга от учеников
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