"Передайте военным": учитель из Киева до слез растрогал историей ученицы

Молодой учитель из Киева Руслан Цыганков в очередной раз растрогал сеть своим сообщением. На этот раз педагог поделился историей своей ученицы.

Она хотела сделать подарок своему брату. Ее брат-Герой ранее защищал наше государство от агрессора.

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Руслан Цыганков растрогал сеть историей

Цыганков рассказал, как однажды к нему подошла ученица с просьбой.

Говорит: "Можно я вам отдам браслеты, вы передадите военным. Я делала для брата. Но уже не нужно...",

– поделился трогательной до слез историей учитель.



Подарок военным от школьницы / фото из твитера Руслана Цыганкова

И подчеркнул: это боль. На века.

Они не заслуживают это все. Это все очень несправедливо,

– резюмировал Цыганков.

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