И это во время войны: сколько украинцев поддерживает преподавание русского в школах

52% украинцев не желают, чтобы дети в школах изучали русский язык. 42% опрошенных поддерживают сохранение преподавания языка агрессора.

Такие данные опрос обнародовал Киевский международный институт социологии. Большинство из тех, кто поддерживает преподавание русского языка, хотят, чтобы этому языку отводили столько же или меньше времени, чем другим иностранным.

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Сколько украинцев поддерживает преподавание русского в школах

6% опрошенных украинцев убеждены, что русский нужно изучать больше, чем другие иностранные языки. 3% уверены, что на уровне с украинским.

Социологи уточняют, что по сравнению с 1998 и 2009 годами отношение украинцев к изучению русского языка в школах существенно изменилось. Сейчас количество людей, считающих, что русский язык нужно вообще исключить из школьных программ, выросло в каждом регионе.



Динамика перемен по годам / КМИС

На востоке Украины больше тех, кто стремится сохранить изучение русского языка в определенном объеме, а на западе – тех, кто против его изучения.



Динамика поддержки по регионам / КМИС

К слову, опрос проводился 14 – 22 февраля 2023 года. Были опрошены 1017 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

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