Какие самые популярные специальности вступительной кампании 2024 года в КНУ имени Шевченко

В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. В Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко поступающие подали 9291 заявление.

Самому молодому абитуриенту на бакалавриат 14 лет, а самому старшему – 45, и это женщина, рассказал ректор КНУ имени Шевченко Владимир Бугров на брифинге. Он также назвал самые популярные специальности нынешней вступительной кампании.

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Какие самые популярные специальности вступительной кампании в КНУ

Так, самыми популярными специальностями по поданным в КНУ заявлениями являются:

035 Филология;

081 Право;

291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;

053 Психология;

061 Журналистика;

121 Инженерия программного обеспечения;

292 Международные экономические отношения;

051 Экономика;

122 Компьютерные науки;

075 Маркетинг.

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Бугров также отметил, что согласно гендерного среза выпускников 69% составляют женщины и 31% – мужчины.

Ректор рассказал, что в этом году университет предлагает 397 образовательных программ, 43 из которых уникальные.