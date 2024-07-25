Какие самые популярные специальности вступительной кампании 2024 года в КНУ имени Шевченко
Источник:Lb.ua
В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. В Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко поступающие подали 9291 заявление.
Самому молодому абитуриенту на бакалавриат 14 лет, а самому старшему – 45, и это женщина, рассказал ректор КНУ имени Шевченко Владимир Бугров на брифинге. Он также назвал самые популярные специальности нынешней вступительной кампании.
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Какие самые популярные специальности вступительной кампании в КНУ
Так, самыми популярными специальностями по поданным в КНУ заявлениями являются:
- 035 Филология;
- 081 Право;
- 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
- 053 Психология;
- 061 Журналистика;
- 121 Инженерия программного обеспечения;
- 292 Международные экономические отношения;
- 051 Экономика;
- 122 Компьютерные науки;
- 075 Маркетинг.
Бугров также отметил, что согласно гендерного среза выпускников 69% составляют женщины и 31% – мужчины.
Ректор рассказал, что в этом году университет предлагает 397 образовательных программ, 43 из которых уникальные.
- Напомним, что в Минобразования Украины рассказали, сколько абитуриентов смогут получить гранты на обучение в вузах в этом году. Об этом читайте по ссылке.