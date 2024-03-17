Как правильно по-украински назвать "сапоги"

Украинцы часто употребляют суржиковые слова. Иногда люди к ним просто привыкли, а иногда не могут вспомнить правильное украинское соответствие.

Однако к своей речи надо относиться бережно. Поэтому Образование 24 продолжает помогать искать правильные соответствия к распространенным суржиковым.

Смотрите также Как правильно на украинском назвать "варежки"

Как на украинском назвать "сапоги"

Часто в речи украинских женщин можно услышать фразу "зимні сапожки", когда рассказывают, какую обувь купили для ношения зимой. Однако оба слова являются суржиковыми.

Во-первых, в украинском языке слово "зимний" употребляют для обозначения "холодний". Однако в вышеупомянутом предложении говорится "про "зимове" взуття" (укр.).

Также не стоит употреблять слова "сапожки" или "сапоги", ведь украинцы носят "чобітки" и "чоботи" (укр.).

Поэтому правильно сказать не "зимние сапоги", а "зимові чоботи" (укр.).

Смотрите также Как правильно на украинском назвать "свитер"

Как интересные синонимы имеет слово "сапоги"

В украинском языке функционирует также немало интересных и колоритных синонимов к слову "сапоги". В частности, такие:

cап'янці (з сап'яну);

ходак;

чалапути;

чобіт;

чобітки;

шкарбани (старі).