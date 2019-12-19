Семилетний мальчик установил рекорд Украины
Второклассник из Луцка Владимир Калиш стал самым молодым модератором книжных встреч. Мальчик также популяризирует прочитанные книги.
Рекорд школьника зафиксировали во время презентации книги "Котохатка" в Луцком книжном магазине "Є", пишет Освитория.
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У второклассника есть свой канал на ютубе. Там он публикует литературные обзоры, которых собралось уже почти 200.
Мальчик организует встречи только с детскими писателями / Фото: Волынь 24
Школьник уже не первый год делится эмоциями от прочитанных книг на своем канале и параллельно популяризирует литературу в своей школе.
Парень также был самым молодым модератором Второго международного литературного фестиваля "Фронтера" в октябре 2019 года.
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Обзор книги "Котохатка" от Владимира Калиша: смотреть видео