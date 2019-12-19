Семирічний хлопчик встановив рекорд України

Другокласник з Луцька Володимир Каліш став наймолодшим модератором книжкових зустрічей. Хлопчик також популяризує прочитані книги.

Рекорд школяра зафіксували під час презентації книги "Котохатка" в луцькій книгарні "Є", пише Освіторія.

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В другокласника є свій канал на ютубі. Там він публікує літературні огляди, яких назбиралось вже майже 200.



Хлопець організовує зустрічі лише з дитячими письменниками / фото: Волинь 24

Школяр вже не перший рік ділиться емоціями від прочитаних книг на своєму каналі та паралельно популяризує літературу у своїй школі.

Хлопець також був наймолодшим модератором Другого міжнародного літературного фестивалю "Фронтера" в жовтні 2019 року.

До слова: 25-річна українка здобула 9 вищих освіт та встановила новий рекорд

Огляд книги "Котохатка" від Володимира Каліша: дивитись відео