Семирічний хлопчик встановив рекорд України
Другокласник з Луцька Володимир Каліш став наймолодшим модератором книжкових зустрічей. Хлопчик також популяризує прочитані книги.
Рекорд школяра зафіксували під час презентації книги "Котохатка" в луцькій книгарні "Є", пише Освіторія.
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В другокласника є свій канал на ютубі. Там він публікує літературні огляди, яких назбиралось вже майже 200.
Хлопець організовує зустрічі лише з дитячими письменниками / фото: Волинь 24
Школяр вже не перший рік ділиться емоціями від прочитаних книг на своєму каналі та паралельно популяризує літературу у своїй школі.
Хлопець також був наймолодшим модератором Другого міжнародного літературного фестивалю "Фронтера" в жовтні 2019 року.
До слова: 25-річна українка здобула 9 вищих освіт та встановила новий рекорд
Огляд книги "Котохатка" від Володимира Каліша: дивитись відео