Сергей Плохий покинул пост директора Украинского института Гарварда после 12 лет работы
- Сергей Плохий завершил свою каденцию на посту директора Украинского научного института Гарварда после 12 лет работы, продолжая работу как глава кафедры украинской истории имени Грушевского.
Преемником Плохия станет профессор Терри Мартин, который специализируется на российских студиях, с планами продолжить усиление украинских студий в Гарварде.
Известный украинский историк Сергей Плохий объявил о завершении своей каденции на посту директора Украинского научного института Гарвардского университета. На этом посту он находился в течение 12 лет.
Сергей Плохий поблагодарил команду за совместную работу в непростые годы, что пришлись на период российско-украинской войны, и отметил важность распространения знаний об Украине в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ученого в соцсетях учреждения.
Читайте также Об этом не рассказывают в школе: историк рассказал, какое название могла иметь Украина
"Для меня было честью и привилегией" – Плохий о своей каденции
Сергей Плохий подчеркнул, что период его работы совпал с ключевыми историческими событиями для Украины, в частности войной, и требовал активного продвижения правды об украинской истории и современности в мировых академических кругах.
Для меня было честью и привилегией возглавлять Институт в течение последних двенадцати лет. Это были годы тревог и вызовов войны, но и возможностей для продвижения хороших знаний об Украине,
– отметил историк.
Преемником Сергея Плохия станет профессор Терри Мартин, который специализируется на российских студиях. Мартин известен исследованиями советской политики и национальной политики в СССР. Ожидается, что он продолжит курс Института на усиление украинских студий в Гарварде.
Профессиональный путь Плохия в Гарварде
Сергей Плохий возглавил кафедру украинской истории имени Грушевского в Гарвардском университете еще в 2007 году. С 2013 года он возглавлял также Украинский научный институт. За это время он участвовал в масштабных научных проектах, в частности в переводе "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского на английский язык.
Также он стал соавтором первого учебника об украинских церквях, писал многочисленные работы, посвященные религиозному, культурному историческому и происхождению восточных славян, а его книга "Российско-украинская война: возвращение истории" вошла в список лучших по версии The Telegraph. Недавно Плохий получил звание почетного доктора Оксфордского университета.