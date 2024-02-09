Обвинили в плагиате: экс-министр Шкарлет подал жалобу на Комитет по вопросам этики
Источник:ТСН
Экс-министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет подал жалобу в Апелляционный комитет Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Он жалуется на действия Комитета по вопросам этики.
Об этом говорится в протоколе заседания. Ранее Комитет обнаружил плагиат в научной работе Шкарлета.
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Шкарлет подал жалобу на Комитет по вопросам этики из-за плагиата
Так, экс-министр пожаловался на действия Комитета по вопросам этики, который обнаружил плагиат в его научной работе.
На время рассмотрения жалобы Нацагентство по обеспечению качества высшего образования приостановило его дело о плагиате.
Отметим, в мае 2023 года экс-доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов заявил, что научная диссертация Шкарлета на 24% состоит из плагиата. Экс-министр якобы "списал" часть из работы российской ученой Силкиной.
В декабре 2023 года Комитет по вопросам этики подтвердил наличие академического плагиата в диссертации Шкарлета.
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Шкарлета уже обвиняли в плагиате
- В 2020 году Комитет НАОКВО уже выявлял плагиат в четырех публикациях Сергея Шкарлета.
- Экс-министр тогда подал на учреждение в суд, который постановил, что плагиат в его работах искали незаконно.
- Нацагентство подало апелляцию, поэтому решение суда утратило силу.