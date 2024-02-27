НАОКВО подтвердило плагиат в диссертации экс-министра Шкарлета и обратилось к МОН
Источник:УП
Нацагентство по обеспечению качества высшего образования окончательно решило, что в диссертации экс-главы Минобразования Украины Сергея Шкарлета есть плагиат. И обратилось в МОН с представлением о лишении экс-чиновника ученой степени доктора экономических наук.
Об этом сообщил бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов. Он также опубликовал видеозапись заседания агентства.
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НАОКВО подтвердило плагиат в диссертации экс-министра образования Шкарлета
Смирнов заявил, что сегодня еще запланировали провести заседание в шестом апелляционном административном суде о запрете Нацагентству рассматривать дело Шкарлета. Однако аналогичное заседание уже происходило после голосования НАОКВО.
Несмотря на все попытки обвиняемого оттянуть это дело, НАОКВО единогласно проголосовало за то, что в докторской диссертации Сергея Шкарлета есть плагиат,
– заявил он.
И уточнил, что сначала специалисты Нацагентства согласились, что в диссертации есть плагиат. Поэтому суд "запретил" им рассматривать этот вопрос. В конце концов, суд отменил собственное решение.
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Шкарлета обвиняли в плагиате
В декабре Комитет этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в диссертации экс-министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.
Но Шкарлет подал жалобу в Апелляционный комитет Нацагентства по обеспечению качества высшего образования и жаловался на действия Комитета по вопросам этики.
Напомним, что в марте Верховная Рада отправила Шкарлета в отставку с должности министра образования и науки Украины.
- Однако он трудоустроился на должности первого проректора Черниговской политехники.