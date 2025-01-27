Сколько учителей в этом году примет участие в сертификации

Для участия в педагогической сертификации зарегистрировались около 3 тысяч учителей. В целом педагоги создали 4255 регистрационных карточек-заявлений.

Однако не все из них прислали комплекты документов в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Сколько педагогов будет участниками сертификации

Подать заявку на участие в сертификации могли учителя начальных классов, педагоги, которые преподают математику, украинский язык и литературу, учебные предметы (интегрированные курсы) гражданской и исторической образовательной области и/или образовательной области "Обществознание", а также учителя английского языка.

Так, зарегистрировали в этом году 3060 человек. 33 учителям отказали в регистрации из-за несоответствия информации, указанной в их документах, и/или требованиям к участнику сертификации. 5 педагогам регистрацию аннулировали.

Зарегистрированные участники получили логины и PIN-коды для доступа к своим кабинетам участника сертификации, размещенного на сайте УЦОКО.

В первом этапе сертификации смогут принять участие 1421 учитель начальных классов (94,73% от установленной квоты для регистрации этой категории), 421 учитель математики (42,1%), 425 учителей украинского языка и литературы (42,5%), 337 учителей истории и гражданских дисциплин (33,7%), а также 456 учителей иностранного (английского) языка (91,2%),

– сообщили в УЦОКО.

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Когда сообщат о времени и месте проведения регистрации

До 29 января в кабинетах участников сертификации – учителей начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и гражданского образования – разместят письма-вызовы. В них укажут адреса пунктов проведения независимого тестирования. Для этих категорий участников первый этап сертификации состоится уже 8 февраля.

Учителя иностранного (английского) языка узнают о месте и времени независимого тестирования до 29 августа, а участвовать в нем будут 13 сентября.