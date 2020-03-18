Сертификацию учителей решили отложить: причины и сроки
Министерство образования откладывает сертификацию учителей на неопределенный срок. Постановление подписано исполняющим обязанности министра образования Юрием Полюховичем.
Об этом говорится в приказе МОН, информирует Освіта.ua.
Читайте также: Сертификация учителей 2020: педагоги сдали тесты-детали
Отложены также все заседания аттестационной комиссии.
Отсрочка проведения аттестации работников учебных заведений и проведения заседаний соответствующих аттестационных комиссий,
– говорится в приказе.
Также министерство образования обязало проинформировать всех работников образовательной сферы, а также соискателей образования о соблюдении мер профилактики по предотвращению распространения коронавируса.
Добавим, что первый этап сертификации учителя уже прошли.
Что известно о карантине в Украине?
Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.
Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.
Больше о сертификации: Закончилась регистрация на сертификацию учителей 2020: детали
Сколько всего учителей участвуют в сертификации?
Всего в сертификации примут участие 1 552 педагога.
Как будет происходить сертификация
- проходит в три этапа;
- на первом учителя будут писать тест;
- второй предусматривает оценивание собственного педагогического мастерства;
- заключительным этапом будет демонстрация своего практического опыта работы;
- учителя, которые успешно пройдут сертификацию, получат 20% надбавки к зарплате.
Выбор редакции
-
Отпуск и больничный для родителей во время карантина в школах: можно ли брать, какие последствия16 марта , 11:30
-
Учителя сейчас в очень странной ситуации, – Новосад о зарплатах педагоговсегодня , 08:24
-
Министерство образования и науки официально вводит карантин во всех учебных заведениях11 марта , 21:22