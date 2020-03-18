Сертификацию учителей решили отложить: причины и сроки

Министерство образования откладывает сертификацию учителей на неопределенный срок. Постановление подписано исполняющим обязанности министра образования Юрием Полюховичем.

Об этом говорится в приказе МОН, информирует Освіта.ua.

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Отложены также все заседания аттестационной комиссии.

Отсрочка проведения аттестации работников учебных заведений и проведения заседаний соответствующих аттестационных комиссий,

– говорится в приказе.

Также министерство образования обязало проинформировать всех работников образовательной сферы, а также соискателей образования о соблюдении мер профилактики по предотвращению распространения коронавируса.

Добавим, что первый этап сертификации учителя уже прошли.

Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.



Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.

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Сколько всего учителей участвуют в сертификации?

Всего в сертификации примут участие 1 552 педагога.

Как будет происходить сертификация