Сертификация учителей 2020: педагоги сдали тесты – детали

В процессе сертификации 2020 учителя прошли первый этап – сдали тесты. В целом участие приняли 1552 педагога.

Само тестирование состоялось 29 февраля, пишет пресс-служба МОН.

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По словам министра образования и науки Украины Анны Новосад, в общем желающих пройти сертификацию в этом году было 1711 педагогов. Однако сдавать тест пришли 1552 учителя.

Часть зарегистрированных не соответствовала требованиям сертификации. Поэтому тесты сдавали 1552 педагога, и это почти вдвое больше, чем было участников сертификации-2019. Надеемся, в этом году сертификация поможет найти еще больше учителей, которые являются лидерами изменений в образовании, и дополнительно поощрить их. Педагоги, которые успешно сдадут сертификацию, будут получать 20% надбавки к зарплате,

– подчеркнула Новосад.

В целом сертификация будет проходить в три этапа. На первом учителя пишут тест, второй предусматривает оценивание собственного педагогического мастерства. Заключительным этапом будет демонстрация своего практического опыта работы.

Как происходило тестирование

экзамен состоял из 100 заданий с выбором одного правильного ответа;

время на написание тестов – 180 минут;

вопросы касались образовательного процесса, педагогики партнерства, технологий обучения, образовательной среды.

Когда будут результаты? Результаты тестирования станут известны не позднее 16 марта 2020 года. Они будут опубликованы в личных кабинетах участников сертификации на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

По итогам тестов учителям дадут знать допущены ли они к следующему этапу сертификации. Участники, которые пройдут все этапы, будут получать надбавку к зарплате в размере 20% от ставки в течение 3 лет.

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Сколько участников прошли сертификацию в прошлом году? В 2019 году первую пилотную сертификацию успешно прошли 705 педагогов из 857 зарегистрированных.