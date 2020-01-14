Учителя смогут повышать квалификацию через частные учреждения

С начала 2020 года все учителя Украины могут повышать квалификацию не только через государственные, но и через частные учреждения. Ожидается, что учителя будут активнее пользоваться возможностью профессионального роста.

О таком нововведении рассказала министр образования Украины Анна Новосад в эфире программы Завтрак с 1 + 1.

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Мы хотим демонополизировать рынок образовательных услуг и дать возможность всем игрокам этого рынка повышать квалификацию учителей,

– объяснила Анна Новосад.

По словам чиновницы, учителя могут выбирать направление и место, где они смогут повышать свою квалификацию.

Глава Министерства образования объяснила, что государственные учреждения в некоторых случаях недостаточно эффективны.



Министерство меняет порядок прохождения этапов сертификации / инфографика: МОН

Таким образом мы также будем продвигать рынок частных образовательных услуг, которые очень часто являются более качественными. И мы будем финансировать это из бюджета,

– заявила Анна Новосад.

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Сколько в Украине всего учителей? В целом в украинских школах работают более 400 тысяч педагогов.