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Вчителі зможуть підвищувати кваліфікацію через приватні установи

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Кваліфікація вчителів повинна зрости / Marília Castelli

З початку 2020 року усі вчителі України можуть підвищувати кваліфікацію не лише через державні, але й приватні установи. Очікується, що вчителі активніше користуватимуться можливістю професійного росту.

Про таке нововведення розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад в ефірі програми Сніданок з 1+1.

До слова: ЗНО для вчителів: як перевірятимуть педагогів

Ми хочемо демонополізувати ринок освітніх послуг і дати можливість усім гравцям цього ринку підвищувати кваліфікацію вчителів,
– пояснила Ганна Новосад.

За словами посадовиці, вчителі можуть обирати напрямок та місце, де вони зможуть підвищувати свою кваліфікацію.

Очільниця міністерства освіти пояснила, що державні установи в деяких випадках є недостатньо ефективними.


Міністерство змінює порядок проходження етапів сертифікації / інфографіка: МОН

Таким чином ми також будемо просувати ринок приватних освітніх послуг, які дуже часто є якіснішими. І ми будемо фінансувати це з державного бюджету,
– заявила Ганна Новосад.

Детальніше про це: Сертифікація вчителів 2020: дати та нововведення від міністерства

Скільки в Україні всього вчителів?Загалом в українських школах працюють понад 400 тисяч педагогів.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Вчителі Школа
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