Сертифікація вчителів 2020: педагоги склали тести – деталі

У першому етапі сертифікації 2020 вчителі складали тести. Загалом участь взяли 1552 педагоги.

Саме тестування відбулось 29 лютого, пише пресслужба МОН.

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За словами міністерки освіти та науки України Ганни Новосад, загалом охочих пройти сертифікацію в цьому році було 1711 педагогів. Проте складати тест прийшли 1552 вчителі.

Частина зареєстрованих не відповідала вимогам сертифікації. Тому тести складали 1552 педагоги, і це майже удвічі більше, ніж було учасників сертифікації-2019. Сподіваємось, цього року сертифікація допоможе знайти ще більше вчителів, які є лідерами змін в освіті, та додатково заохотити їх. Педагоги, які успішно складуть сертифікацію, отримуватимуть 20% надбавки до зарплати,

– підкреслила Новосад.

Загалом сертифікація відбуватиметься у три етапи. На першому вчителі пишуть тест, другий передбачає оцінювання власної педагогічної майстерності. Заключним етапом буде демонстрація свого практичного досвіду роботи.

Як відбувалось тестування

іспит складався із 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді;

час на написання тестів – 180 хвилин;

питання стосувались освітнього процесу, педагогіки партнерства, технологій навчання, освітнього середовища.

Коли будуть результати?Результати тестування стануть відомі не пізніше 16 березня 2020 року. Вони будуть опубліковані в особистих кабінетах учасників сертифікації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

За підсумками тестів вчителям дадуть знати чи вони допущені до наступного етапу сертифікації. Учасники, які пройдуть усі етапи отримуватимуть надбавку до зарплати у розмірі 20% від ставки протягом 3 років.

Важливо: Вчителі зможуть підвищувати кваліфікацію через приватні установи

Скільки учасників пройшли сертифікацію в минулому році?2019 року першу пілотну сертифікацію успішно пройшли 705 педагогів із 857 зареєстрованих.