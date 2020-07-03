Ежегодно вокруг проведения ВНО "организуются" любители простого и нечестного заработка. Мошенники обманывают абитуриентов, обещая "слить" правильные ответы до начала тестирования.

Однако Украинский центр оценивания качества образования предостерегает: правильные ответы ВНО невозможно купить.

Между тем ВНО по физике 2020: опубликованы правильные ответы

Как действуют мошенники

Предлагают в интернете приобрести готовые ответы будущего теста.

Для убедительности даже присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования

Некоторые мошенники неправомерно ставят логотип УЦОКО на сомнительный контент. За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет.

Что говорят в Центре качества оценивания образования

В подразделении МОН создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО. Укладывают тесты и печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности. Приобрести какие-то тесты можно, как и что-то другое. Однако это точно не будут правильные и официальные ответы.

Чтобы не стать жертвами мошенников, делайте свой выбор сознательно, пользуйтесь достоверными источниками, критически оценивайте информацию!

– напоследок призывают педагоги.

Отметим. 3 июля Центр оценивания качества образования опубликовал официальные правильные ответы на тестирование по физике. Посмотреть задания ВНО по физике 2020 можно по этой ссылке, а ответы на них – по этой.