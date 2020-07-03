В сети мошенники сливают фейковые ответы на ВНО-2020: как не попасться на крючок
Ежегодно вокруг проведения ВНО "организуются" любители простого и нечестного заработка. Мошенники обманывают абитуриентов, обещая "слить" правильные ответы до начала тестирования.
Однако Украинский центр оценивания качества образования предостерегает: правильные ответы ВНО невозможно купить.
Между тем ВНО по физике 2020: опубликованы правильные ответы
Как действуют мошенники
- Предлагают в интернете приобрести готовые ответы будущего теста.
- Для убедительности даже присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования
- Некоторые мошенники неправомерно ставят логотип УЦОКО на сомнительный контент. За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет.
Что говорят в Центре качества оценивания образования
В подразделении МОН создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО. Укладывают тесты и печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности. Приобрести какие-то тесты можно, как и что-то другое. Однако это точно не будут правильные и официальные ответы.
Чтобы не стать жертвами мошенников, делайте свой выбор сознательно, пользуйтесь достоверными источниками, критически оценивайте информацию!
– напоследок призывают педагоги.