Щороку довкола проведення ЗНО "організовуються" любителі простого і нечесного заробітку. Шахраї обманюють абітурієнтів, обіцяючи "злити" правильні відповіді до початку тестування.

Однак Український центр оцінювання якості освіти застерігає: правильні відповіді ЗНО неможливо купити.

Тим часом ЗНО з фізики 2020: опубліковані правильні відповіді

Як діють шахраї

Пропонують в інтернеті придбати готові відповіді майбутнього тесту.

Для переконливості навіть надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти

Деякі шахраї неправомірно ставлять логотип УЦЯОО на сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе.

Що кажуть у Центрі якості оцінювання освіти

У підрозділі МОН створено потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності. Придбати якісь тести можна, як і будь-що інше. Однак це точно не будуть правильні та офіційні відповіді.

Аби не стати жертвами шахраїв, робіть свій вибір свідомо, користуйтеся достовірними джерелами, критично оцінюйте інформацію!

– наостанок закликають освітяни.

Зазначимо. 3 липня Центр якості оцінювання освіти опублікував офіційні правильні відповіді на тестування з фізики. Переглянути завдання ЗНО з фізики 2020 можна за цим посиланням, а відповіді на них – за цим.