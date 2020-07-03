У мережі шахраї зливають фейкові відповіді на ЗНО-2020: як не клюнути на гачок
Щороку довкола проведення ЗНО "організовуються" любителі простого і нечесного заробітку. Шахраї обманюють абітурієнтів, обіцяючи "злити" правильні відповіді до початку тестування.
Однак Український центр оцінювання якості освіти застерігає: правильні відповіді ЗНО неможливо купити.
Тим часом ЗНО з фізики 2020: опубліковані правильні відповіді
Як діють шахраї
- Пропонують в інтернеті придбати готові відповіді майбутнього тесту.
- Для переконливості навіть надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти
- Деякі шахраї неправомірно ставлять логотип УЦЯОО на сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе.
Що кажуть у Центрі якості оцінювання освіти
У підрозділі МОН створено потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності. Придбати якісь тести можна, як і будь-що інше. Однак це точно не будуть правильні та офіційні відповіді.
Аби не стати жертвами шахраїв, робіть свій вибір свідомо, користуйтеся достовірними джерелами, критично оцінюйте інформацію!
– наостанок закликають освітяни.