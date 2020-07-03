ЗНО з фізики 2020: опубліковані правильні відповіді

В Україні 2 липня абітурієнти склали ЗНО з фізики. Для участі у ньому зареєструвалися понад 28 тисяч осіб, а взяли участь трохи менше – 22 284 зареєстрованих.

3 липня правильні відповіді опублікував Український центр оцінювання якості освіти.

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Правильні відповіді ЗНО з фізики

Тест з фізики складався з 38 завдань, на виконання яких учасникам було відведено 180 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, дорівнює 64 балам.

завдання з фізики цьогоріч, можна ознайомитися Із тим, як виглядалицьогоріч, можна ознайомитися за посиланням

Правильні відповіді ЗНО з фізики (для збільшення натисніть на картинку) / Скриншот



Правильні відповіді ЗНО з фізики (для збільшення натисніть на картинку) / Скриншот