Творчий конкурс на деяких спеціальностях є формою вступного випробування для абітурієнтів. Він передбачає перевірку та оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника. На які спеціальності варто проходити творчий конкурс – читайте у матеріалі.

Для вступників, які планують потрапити на бюджет, ВНЗ проводять творчі конкурси в кілька етапів з 1 по 12 липня 2020 року включно, пише Osvita.ua.

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Заклади освіти мають оприлюднити відповідний графік, який затверджений умовами прийому до ВНЗ.

Згодом – з 13 по 22 липня – закладом вищої освіти може проводити додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які планують навчатися на платній основі (за контрактом).

Реєстрації на творчі конкурси та їх точні дати і час проходження визначаються самими ВНЗ та публікуються на офіційному сайті навчального закладу.

Творчі конкурси проводяться при вступі на такі спеціальності

Архітектура та містобудування;

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

Дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн");

Музичне мистецтво;

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

Сценічне мистецтво;

Фізична культура і спорт;

Хореографія.

Випробування з фізичної підготовки (у вищих військових навчальних закладах) проводяться при вступі на спеціальності: