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Вступна кампанія 2020: дати прийому документів та умови вступу
25 червня , 17:14 Вступна кампанія 2020: дати прийому документів та умови вступу
Ігор Саджениця
ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
23 червня , 19:06 ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
Альона Захарова
Аналоги ЗНО: як школярі складають іспити у різних країнах світу
17:08, сьогодні Аналоги ЗНО: як школярі складають іспити у різних країнах світу
ЗНО з української мови і літератури 2020: опубліковані правильні відповіді
13:02, 1 липня ЗНО з української мови і літератури 2020: опубліковані правильні відповіді
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За пробне ЗНО з 1 липня починають повертати гроші: як їх отримати
11:41, 1 липня За пробне ЗНО з 1 липня починають повертати гроші: як їх отримати
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