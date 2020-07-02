Вступ 2020: на які спеціальності потрібно проходити творчий конкурс
Творчий конкурс на деяких спеціальностях є формою вступного випробування для абітурієнтів. Він передбачає перевірку та оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника. На які спеціальності варто проходити творчий конкурс – читайте у матеріалі.
Для вступників, які планують потрапити на бюджет, ВНЗ проводять творчі конкурси в кілька етапів з 1 по 12 липня 2020 року включно, пише Osvita.ua.
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Заклади освіти мають оприлюднити відповідний графік, який затверджений умовами прийому до ВНЗ.
Згодом – з 13 по 22 липня – закладом вищої освіти може проводити додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які планують навчатися на платній основі (за контрактом).
Реєстрації на творчі конкурси та їх точні дати і час проходження визначаються самими ВНЗ та публікуються на офіційному сайті навчального закладу.
Творчі конкурси проводяться при вступі на такі спеціальності
- Архітектура та містобудування;
- Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
- Дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн");
- Музичне мистецтво;
- Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
- Сценічне мистецтво;
- Фізична культура і спорт;
- Хореографія.
Випробування з фізичної підготовки (у вищих військових навчальних закладах) проводяться при вступі на спеціальності:
- Безпека державного кордону;
- Військове управління (за видами збройних сил);
- Державна безпека;
- Забезпечення військ (сил);
- Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності);
- Озброєння та військова техніка;
- Пожежна безпека;
- Правоохоронна діяльність.