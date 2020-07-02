Вступление 2020: на какие специальности нужно проходить творческий конкурс
Творческий конкурс на некоторых специальностях является формой вступительного испытания для абитуриентов. Он предусматривает проверку и оценивание творческих или физических способностей абитуриента. На какие специальности стоит проходить творческий конкурс – читайте в материале.
Для абитуриентов, которые планируют попасть на бюджет, вузы проводят творческие конкурсы в несколько этапов с 1 по 12 июля 2020 года включительно, пишет Osvita.ua.
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Учебные заведения должны обнародовать соответствующий график, который утвержден условиями приема в вузы.
Впоследствии – с 13 по 22 июля – учреждение высшего образования может проводить дополнительные сессии творческих конкурсов для абитуриентов, которые планируют учиться на платной основе (по контракту).
Регистрации на творческие конкурсы и их точные даты и время прохождения определяются самими вузами и публикуются на официальном сайте учебного заведения.
Творческие конкурсы проводятся при поступлении на такие специальности
- Архитектура и градостроительство;
- Аудиовизуальное искусство и производство;
- Дизайн (специализация "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обуви)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн");
- Музыкальное искусство;
- Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
- Сценическое искусство;
- Физическая культура и спорт;
- Хореография.
Испытания по физической подготовке (в высших военных учебных заведениях) проводятся при поступлении на специальности:
- Безопасность государственной границы;
- Военное управление (по видам вооруженных сил);
- Государственная безопасность;
- Обеспечение войск (сил);
- Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности);
- Вооружение и военная техника;
- Пожарная безопасность;
- Правоохранительная деятельность.