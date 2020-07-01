Вступительная кампания-2020: МОН обнародовало основные даты
Министерство образования и науки Украины обнародовало точные даты и необходимую информацию о вступительной кампании в высшие учебные заведения.
Так, регистрация электронных кабинетов для вступления в бакалавриат начнется 1 августа. Об этом говорится на сайте МОН.
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Основные даты вступительной кампании 2020
- Прием заявлений продлится с 13 по 22 августа.
- Вступительные экзамены и творческие конкурсы на бюджетную форму обучения пройдут с 1 по 12 августа, на контрактную форму обучения – с 13 по 22 августа.
- Собеседования пройдут с 16 по 18 августа.
- Рейтинговые списки поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и экзаменов должны быть обнародованы не позднее 12 часов 27 августа.
- Подача документов на бюджетную форму обучения – до 31 августа, зачисление поступающих на бюджет – до 5 сентября.
Вступительная кампания-2020 / Инфографика МОН
Полезная информация от МОН
Как отметили в МОН, в 2020 году предполагается совместный конкурс во все гражданские государственные учебные заведения, которые подчиняются:
- Министерству образования и науки;
- Министерству здравоохранения;
- Министерству культуры, молодежи и спорта;
- Государственной фискальной службе;
- Государственной службе статистики.
Абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования, могут подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения.
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О минимальном конкурсном балле
Также в 2020 году установили конкурсный балл не менее 140 баллов для отрасли знаний "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения", а также не менее 130 баллов для специальности "Фармация, промышленная фармация". Минимальный конкурсный балл на бюджет на основе полного общего среднего образования определен на уровне 125 баллов.