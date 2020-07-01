Министерство образования и науки Украины обнародовало точные даты и необходимую информацию о вступительной кампании в высшие учебные заведения.

Так, регистрация электронных кабинетов для вступления в бакалавриат начнется 1 августа. Об этом говорится на сайте МОН.

Важно Пойдут ли дети в школу 1 сентября: объяснение Минобразования

Основные даты вступительной кампании 2020

Прием заявлений продлится с 13 по 22 августа .

. Вступительные экзамены и творческие конкурсы на бюджетную форму обучения пройдут с 1 по 12 августа , на контрактную форму обучения – с 13 по 22 августа .

, на контрактную форму обучения – . Собеседования пройдут с 16 по 18 августа .

. Рейтинговые списки поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и экзаменов должны быть обнародованы не позднее 12 часов 27 августа .

. Подача документов на бюджетную форму обучения – до 31 августа, зачисление поступающих на бюджет – до 5 сентября.

Вступительная кампания-2020 / Инфографика МОН

Полезная информация от МОН

Как отметили в МОН, в 2020 году предполагается совместный конкурс во все гражданские государственные учебные заведения, которые подчиняются:

Министерству образования и науки;

Министерству здравоохранения;

Министерству культуры, молодежи и спорта;

Государственной фискальной службе;

Государственной службе статистики.

Абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования, могут подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения.

Актуально ВНО по украинскому языку и литературе 2020: опубликованы правильные ответы

О минимальном конкурсном балле

Также в 2020 году установили конкурсный балл не менее 140 баллов для отрасли знаний "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения", а также не менее 130 баллов для специальности "Фармация, промышленная фармация". Минимальный конкурсный балл на бюджет на основе полного общего среднего образования определен на уровне 125 баллов.