ВНО по украинскому языку и литературе 2020: опубликованы правильные ответы

В Украине 30 июня абитуриенты сдали ВНО по украинскому языку и литературе. Всего на тестирование зарегистрировались 369 562 выпускников.

1 июля правильные ответы опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

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Правильные ответы ВНО по украинскому языку и литературе



Правильные ответы ВНО по украинскому языку и литературе / Скриншот



Правильные ответы ВНО по украинскому языку / Скриншот



Ответы ВНО по украинскому языку и литературе / Скриншот

Работа по украинскому языку и литературе включала 58 заданий разных форм и состояла из трех частей: "Украинский язык" (33 задания), "Украинская литература" (24 задания) и "Свое высказывание" (одно задание открытой формы с развернутым ответом).

Сертификационная работа по украинскому языку и литературе 2020 года – по ссылке.

Заметим, что результаты внешнего независимого оценивания объявят до 17 июля. В целом ВНО началось в Украине с 25 июня и продлится до 17 июля в условиях карантина.



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