ЗНО з української мови і літератури 2020: опубліковані правильні відповіді

В Україні 30 червня абітурієнти склали ЗНО з української мови та літератури. Всього на тестування зареєструвалися 369 562 випускників.

1 липня правильні відповіді опублікував Український центр оцінювання якості освіти.

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Правильні відповіді ЗНО з української мови та літератури



Правильні відповіді ЗНО з української мови та літератури / Скриншот



Правильні відповіді ЗНО з української мови / Скриншот



Відповіді до ЗНО з української мови та літератури / Скриншот

Робота з української мови і літератури налічувала 58 завдань різних форм і складалася з трьох частин: "Українська мова" (33 завдання), "Українська література" (24 завдання) і "Власне висловлення" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Сертифікаційна робота з української мови і літератури 2020 року – за посиланням.

Зауважимо, що результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять до 25 липня. Загалом ЗНО розпочалося в Україні з 25 червня та триватиме до 17 липня в умовах карантину.



Як проводитимуть ЗНО 2020 / Інфографіка 24 каналу