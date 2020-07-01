Міністерство освіти та науки України оприлюднила точні дати та необхідну інформацію про вступну кампанію у заклади вищої освіти.

Так, реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалаврат розпочнеться 1 серпня. Про це мовиться на сайті МОН.

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Основні дати вступної кампанії 2020

Прийом заяв триватиме з 13 по 22 серпня.

Вступні іспити та творчі конкурси на бюджетну форму навчання пройдуть з 1 по 12 серпня , на контрактну форму навчання – з 13 по 22 серпня .

, на контрактну форму навчання – . Співбесіди відбудуться з 16 по 18 серпня.

Рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та іспитів мають бути оприлюднені не пізніше 12 годин 27 серпня.

Подача документів на бюджетну форму навчання – до 31 серпня, зарахування вступників на бюджет – до 5 вересня.



Вступна кампанія-2020 / Інфографіка МОН

Корисна інформація від МОН

Як зазначили у МОН, у 2020 році передбачається спільний конкурс до усіх цивільних державних закладів освіти, які підпорядковуються:

Міністерству освіти та науки;

Міністерству охорони здоров'я;

Міністерству культури, молоді та спорту;

Державній фіскальній службі;

Державній службі статистики.

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, можуть подати 5 заяв на бюджетну форму навчання.

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Про мінімальний конкурсний бал

Також у 2020 році встановили конкурсний бал не менше 140 балів для галузі знань "Право", "Публічне управління та адміністрування" та "Міжнародні відносини", а також не менше 130 балів для спеціальності "Фармація, промислова фармація". Мінімальний конкурсний бал на бюджет на основі повної загальної середньої освіти визначений на рівні 125 балів.