ВНО по физике 2020: опубликованы правильные ответы

В Украины 2 июля абитуриенты сдали ВНО по физике. Для участия в нем зарегистрировались более 28 тысяч человек, а приняли участие немного меньше – 22 284 зарегистрированных.

3 июля правильные ответы опубликовал Украинский центр оценивания качества образования. Примечательно Вступление 2020: на какие специальности нужно проходить творческий конкурс Правильные ответы ВНО по физике Тест по физике состоял из 38 заданий, на выполнение которых участникам было отведено 180 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы, равно 64 баллам. Правильные ответы ВНО по физике / Скриншот

Правильные ответы ВНО по физике / Скриншот Важно. Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников ВНО 17 июля.

Проведение всех тестирований в этом году проходит во время карантина. Именно поэтому организация ВНО 2020 усложнена и требует больше времени. Правила проведения ВНО во время карантина / Инфографика 24 канала