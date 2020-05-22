Шесть украинских ВУЗ вошли в список лучших в мире: перечень
В рейтинг лучших вузов в мире в 2020 году попали аж 6 украинских вузов. Среди них – 2 харьковских вуза, 2 киевских, один сумской и один львовский.
Об этом свидетельствуют данные одного из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов QS World University Rankings.
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Рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников со стороны работодателей.
Украинские вузы, вошедшие в перечень:
- Харьковский национальный университет имени Каразина.
- Киевский национальный университет имени Шевченко.
- Харьковский политехнический институт.
- Киевский политехнический институт имени Сикорского.
- Сумской государственный университет.
- Национальный университет "Львовская политехника".
В то же время, в Европе лучшим высшим учебным заведением признали Оксфордский университет, за ним следуют Швейцарский федеральный технологический институт, Кембриджский университет, Университетский колледж Лондона и Имперский колледж Лондона.
Топ-5 вузов мира:
- Массачусетский технологический институт.
- Стэнфордский университет.
- Гарвардский университет.
- Оксфордский университет.
- Калифорнийский технологический институт.