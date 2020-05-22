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Шесть украинских ВУЗ вошли в список лучших в мире: перечень

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Шесть украинских вузов вошли в список лучших в мире: перечень
Украинские вузы попали в список лучших в мире / Иллюстративное фото

В рейтинг лучших вузов в мире в 2020 году попали аж 6 украинских вузов. Среди них – 2 харьковских вуза, 2 киевских, один сумской и один львовский.

Об этом свидетельствуют данные одного из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов QS World University Rankings.

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Рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников со стороны работодателей.

Украинские вузы, вошедшие в перечень:

  • Харьковский национальный университет имени Каразина.
  • Киевский национальный университет имени Шевченко.
  • Харьковский политехнический институт.
  • Киевский политехнический институт имени Сикорского.
  • Сумской государственный университет.
  • Национальный университет "Львовская политехника".

В то же время, в Европе лучшим высшим учебным заведением признали Оксфордский университет, за ним следуют Швейцарский федеральный технологический институт, Кембриджский университет, Университетский колледж Лондона и Имперский колледж Лондона.

Топ-5 вузов мира:

  1. Массачусетский технологический институт.
  2. Стэнфордский университет.
  3. Гарвардский университет.
  4. Оксфордский университет.
  5. Калифорнийский технологический институт.

Найкращі ВНЗ світу
Коротко о главных позициях рейтинга

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Студенты Новости учебы Учеба Высшее образование
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