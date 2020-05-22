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Шість українських ВНЗ увійшли до списку найкращих у світі: перелік

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Шість українських ВНЗ увійшли до списку найкращих у світі: перелік
Українські виші потрапили до переліку найкращих у світі / Ілюстративне фото

До рейтингу найкращих вишів у світі у 2020 році потрапили аж 6 українських ВНЗ. Серед них – 2 харківські виші, 2 київські, один сумський і один львівський.

Про це свідчать дані одного з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів QS World University Rankings.

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Рейтинг враховує репутацію вишу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів, оцінку випускників з боку роботодавців.

Українські виші, що увійшли до переліку:

  • Харківський національний університет імені Каразіна.
  • Київський національний університет імені Шевченка.
  • Харківський політехнічний інститут.
  • Київський політехнічний інститут імені Сікорського.
  • Сумський державний університет.
  • Національний університет "Львівська політехніка".

Водночас, у Європі найкращим вищим навчальним закладом визнали Оксфордський університет, за ним слідують Швейцарський федеральний технологічний інститут, Кембриджський університет, Університетський коледж Лондона та Імперський коледж Лондона.

Топ-5 ВНЗ світу:

  1. Массачусетський технологічний інститут.
  2. Стенфордський університет.
  3. Гарвардський університет.
  4. Оксфордський університет.
  5. Каліфорнійський технологічний інститут.

Найкращі ВНЗ світу
Коротко про головні позиції рейтингу 

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Студенти Новини освіти Освіта Вища освіта
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