Шість українських ВНЗ увійшли до списку найкращих у світі: перелік
До рейтингу найкращих вишів у світі у 2020 році потрапили аж 6 українських ВНЗ. Серед них – 2 харківські виші, 2 київські, один сумський і один львівський.
Про це свідчать дані одного з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів QS World University Rankings.
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Рейтинг враховує репутацію вишу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів, оцінку випускників з боку роботодавців.
Українські виші, що увійшли до переліку:
- Харківський національний університет імені Каразіна.
- Київський національний університет імені Шевченка.
- Харківський політехнічний інститут.
- Київський політехнічний інститут імені Сікорського.
- Сумський державний університет.
- Національний університет "Львівська політехніка".
Водночас, у Європі найкращим вищим навчальним закладом визнали Оксфордський університет, за ним слідують Швейцарський федеральний технологічний інститут, Кембриджський університет, Університетський коледж Лондона та Імперський коледж Лондона.
Топ-5 ВНЗ світу:
- Массачусетський технологічний інститут.
- Стенфордський університет.
- Гарвардський університет.
- Оксфордський університет.
- Каліфорнійський технологічний інститут.