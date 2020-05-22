Шість українських ВНЗ увійшли до списку найкращих у світі: перелік

До рейтингу найкращих вишів у світі у 2020 році потрапили аж 6 українських ВНЗ. Серед них – 2 харківські виші, 2 київські, один сумський і один львівський.

Про це свідчать дані одного з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів QS World University Rankings. Це цікаво Навчання лише онлайн: Кембриджський університет відмовився від звичайних лекцій на рік Рейтинг враховує репутацію вишу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів, оцінку випускників з боку роботодавців. Українські виші, що увійшли до переліку: Харківський національний університет імені Каразіна.

Київський національний університет імені Шевченка.

Харківський політехнічний інститут.

Київський політехнічний інститут імені Сікорського.

Сумський державний університет.

Національний університет "Львівська політехніка". Водночас, у Європі найкращим вищим навчальним закладом визнали Оксфордський університет, за ним слідують Швейцарський федеральний технологічний інститут, Кембриджський університет, Університетський коледж Лондона та Імперський коледж Лондона. Топ-5 ВНЗ світу: Массачусетський технологічний інститут. Стенфордський університет. Гарвардський університет. Оксфордський університет. Каліфорнійський технологічний інститут.

Коротко про головні позиції рейтингу