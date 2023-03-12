Так, сотни или тысячи людей и страниц опубликовали стихотворение "Так посмотришь издали на моск...ля. На самом деле его автором является враждебный пропагандист.

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По сети гуляет "стихотворение Шевченко", написанное пропагандистом

Это стихотворение написал киевский писатель Ян Таксюр. При этом украинцы могут легко проверить, что это не поэзия Шевченко. В сборниках Кобзаря нет этого произведения. К слову, до 1995 года эту поэзию вы не найдете.

Что интересно: автор этого произведения – Ян Таксюр – пропагандист русского мира, противник Православной церкви Украины. В марте 2022 года он был задержан по обвинению в госизмене.

Поэтому украинцев снова призывают думать и анализировать, какие инфомацию они распространяют. Ведь строки этого стихотворения появились не только на страницах частных лиц, но и на официальных страницах госорганов и образовательных учреждений.

Написанное пропагандистом стихотворение, которому приписывают авторство Тараса Шевченко / Нота Енота

Кстати, как информируют пользователи соцсетей, на днях в сети публиковали и другие стихи, которых не писал Тарас Шевченко. В частности, "Кац...пы" и "А что, братья, проспали волю?".

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Цитаты Шевченко, которые должен знать каждый украинский

Эти лучшие цитаты гения украинской поэзии не теряют актуальность даже сегодня. Особенно во время войны против России.