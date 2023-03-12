Так, сотни или тысячи людей и страниц опубликовали стихотворение "Так посмотришь издали на моск...ля. На самом деле его автором является враждебный пропагандист.
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По сети гуляет "стихотворение Шевченко", написанное пропагандистом
Это стихотворение написал киевский писатель Ян Таксюр. При этом украинцы могут легко проверить, что это не поэзия Шевченко. В сборниках Кобзаря нет этого произведения. К слову, до 1995 года эту поэзию вы не найдете.
Что интересно: автор этого произведения – Ян Таксюр – пропагандист русского мира, противник Православной церкви Украины. В марте 2022 года он был задержан по обвинению в госизмене.
Поэтому украинцев снова призывают думать и анализировать, какие инфомацию они распространяют. Ведь строки этого стихотворения появились не только на страницах частных лиц, но и на официальных страницах госорганов и образовательных учреждений.
Написанное пропагандистом стихотворение, которому приписывают авторство Тараса Шевченко / Нота Енота
Кстати, как информируют пользователи соцсетей, на днях в сети публиковали и другие стихи, которых не писал Тарас Шевченко. В частности, "Кац...пы" и "А что, братья, проспали волю?".
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Цитаты Шевченко, которые должен знать каждый украинский
Эти лучшие цитаты гения украинской поэзии не теряют актуальность даже сегодня. Особенно во время войны против России.
- Не вмирає душа наша, Не вмирає воля.
- Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!
- Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кpoв'ю Волю окропіте.
- Кохайтеся, чорнобриві, та не з мocкалями, бо мocкалі – чужі люде, роблять лихо з вами.
- Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.
- Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню, тяжкую минуту за неї Господа моліть.
- Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…
- Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
- Огонь запеклих не пече…
- І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі.