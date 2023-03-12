Так, сотні або й тисячі людей і сторінок опублікували вірш "Отак подивишся здаля на м...с...кля. Насправді його автором є ворожий пропагандист.

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Мережею гуляє "вірш Шевченка", написаний пропагандистом

Це вірш написав київський письменник Ян Таксюр. При цьому українці можуть легко перевірити, що це не Шевченкова поезія. У збірках Кобзаря немає цього цього твору. До речі, до 1995 року цю поезію ви не знайдете.

Що цікаво: автор цього твору – Ян Таксюр – пропагандист "русского міра", противник Православної церкви України. У березні 2022 року його затримали за винувачення у держзраді.

Тож українців вкотре закликають думати та аналізувати, які інфомацію вони поширюють. Адже рядки цього вірша з'явилися не лише на сторінках приватних осіб, але й офіційних сторінках держорганів та освітніх установ.

Написаний пропагандистом вірш, якиму приписують авторство Тараса Шевченка / Нота Єнота

До слова, як інформують користувачі соцмереж, днями у мережі публікували й інші вірші, яких не писав Тарас Шевченко. Зокрема, "Кац...пи" та "А що, брати, проспали волю?".

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