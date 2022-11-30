Объявили краткие списки Шевченковской премии – 2023: кто среди лучших
30 ноября 2022 , 12:53Читати новину українською
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародовал результаты первого тура конкурса среди номинантов на получение награды. Именно они продолжают борьбу за отличие в 2023 году.
Первый тур конкурса среди претендентов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году состоялся 28 ноября. Члены Комитета определили произведения, перешедшие во второй тур.
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Краткие списки Шевченковской премии – 2023
Следовательно, дальше будут бороться за награду в 2023 году в своих номинациях такие произведения искусства и их авторы.
Литература
- Авербух Александр Михайлович – книга стихов "Жидовский король";
- Дереш Любомир Андреевич – роман "Там, где ветер";
- Калитко Екатерина Александровна – книга стихов "Орден молчалив";
- Лазарук Мирослав Ярославович – книга стихов "Тылинка и литавры";
- Стольников Владислав Феликсович – книга стихов "Ужин августовского вечера";
- Таран Людмила Васильевна – книга прозы "Айвенко, или Мужчины – это...";
- Чередник Артем Александрович (Артем Чех) – роман "Кто ты такой?"
Литературоведение и искусствоведение
- Жадько Виктор Алексеевич – книги "Если бы Бог дал мне прильнуть к университету", "У всякого своя судьба";
- Назаренко Михаил Иосифович – книга "Кроме "Кобзаря" Антология украинской литературы. 1792 – 1883." В двух частях;
- Тарнашинская Людмила Брониславовна – книга "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты".
Публицистика и журналистика
- Дубчак Ольга Петровна – книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском";
- Казарин Павел Владимирович – книга "Дикий Запад Восточной Европы".
- Логвиненко Богдан Анатольевич (автор идеи), Носок Николай Михайлович (режиссер), Пилюгина Карина Александровна (продюсер) – документальный сериал "Деокупация";
- Портников Виталий Эдуардович – Публицистика 2017 – 2022 годов;
- Черная Светлана Феодосиевна – книга "Украинская церковь и московские мифы".
Музыкальное искусство
- Бурмака Мария Викторовна (композиторша, исполнительница) – проект "Любимые классики";
- Компаниченко Тарас Викторович, Охримчук Сергей Михайлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Бережнюк Максим Павлович (исполнители) – группа "Хорея Казацкая" – аудиоальбом "Песни Украинской революции";
- Петриченко Евгений Владимирович (композитор), Плиш Богдан Иосифович (главный дирижер Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского), Кононенко Ольга Ивановна (генеральный директор Государственной организации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", исполнительная продюсер) - музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА- ТРИБЬЮТ";
- Тищенко Александр Васильевич (композитор), Курач Юрий Владимирович (дирижер) – Концертная программа "Зацвела в долине красная калина".
Визуальные искусства
- Делиева Наталья Викторовна (авторка), Костюк Валерий Викторович (автор, гражданин Канады), Пода Таисия Александровна (режиссер) – Мультимедийная выставка "Имерсивный мир Тараса Шевченко";
- Портной Виталий Иванович (художник) – серия работ "Анатомия Беспозвоночных".
Киноискусство
- Горбач Марина Юрьевна (автор сценария и режиссер) – полнометражный игровой фильм "Клондайк";
- Жураковская Олеся Викторовна (исполнительница главной роли), Руденко Валентина Степановна (автор идеи и сценария), Ткаченко Тарас Анатольевич (режиссер-постановщик), Куц Татьяна Федоровна и Горенштейн Виктория Марковна (продюсерки). – телевизионный сериал "МАМА".
- Зинченко Александр Николаевич (автор сценария), Лысенко Сергей Анатольевич (режиссер) – документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла";
- Целик Ирина Андреевна (режиссер) – фильм "Земля голубая, как апельсин".
Театральное искусство
- Гнатковский Алексей Иванович (режиссер) – комедия Уильяма Шекспира "12 ночь или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;
- Захоженко Дмитрий Олегович (режиссер), Хорошко Алексей Евгеньевич (сценограф), Антоняк Мария Владимировна (художница по костюмам), Цимбалист Оксана Александровна, Сидорко Василий Васильевич (актеры) – спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера академического драматического театра имени Леси Украинки.
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Лауреаты Шевченковской премии – 2022
- Режиссер Екатерина Горностай – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля" (номинация "Киноискусство").
- Литературовед Григорий Грабович (Джордж Грабович, гражданин США) – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм" (номинация "Литературоведение и искусствоведение").
- Писательница Тамара Дуда – за роман "Доця" (номинация "Література").
- Художник Никита Кадан – за персональную выставку "Камень бьет камень" (номинация "Визуальное искусство").
- Писатель Рябчук Николай – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе" (номинация "Журналистика, публицистика").
- Художник Тиберий Сильваши – за инсталляцию "Крылья" (номинация "Визуальное искусство").
- Режиссер-постановщица Тамара Трунова, автор пьесы Наталья Ворожбит, художник-сценограф Юрий Ларионов, актеры Андрей Исаенко и Валерия Ходос – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (номинация "Теа.