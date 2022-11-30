Объявили краткие списки Шевченковской премии – 2023: кто среди лучших

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародовал результаты первого тура конкурса среди номинантов на получение награды. Именно они продолжают борьбу за отличие в 2023 году.

Первый тур конкурса среди претендентов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году состоялся 28 ноября. Члены Комитета определили произведения, перешедшие во второй тур.

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Краткие списки Шевченковской премии – 2023

Следовательно, дальше будут бороться за награду в 2023 году в своих номинациях такие произведения искусства и их авторы.

Литература

Авербух Александр Михайлович – книга стихов "Жидовский король";

Дереш Любомир Андреевич – роман "Там, где ветер";

Калитко Екатерина Александровна – книга стихов "Орден молчалив";

Лазарук Мирослав Ярославович – книга стихов "Тылинка и литавры";

Стольников Владислав Феликсович – книга стихов "Ужин августовского вечера";

Таран Людмила Васильевна – книга прозы "Айвенко, или Мужчины – это...";

Чередник Артем Александрович (Артем Чех) – роман "Кто ты такой?"

Литературоведение и искусствоведение

Жадько Виктор Алексеевич – книги "Если бы Бог дал мне прильнуть к университету", "У всякого своя судьба";

Назаренко Михаил Иосифович – книга "Кроме "Кобзаря" Антология украинской литературы. 1792 – 1883." В двух частях;

Тарнашинская Людмила Брониславовна – книга "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты".

Публицистика и журналистика

Дубчак Ольга Петровна – книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском";

Казарин Павел Владимирович – книга "Дикий Запад Восточной Европы".

Логвиненко Богдан Анатольевич (автор идеи), Носок Николай Михайлович (режиссер), Пилюгина Карина Александровна (продюсер) – документальный сериал "Деокупация";

Портников Виталий Эдуардович – Публицистика 2017 – 2022 годов;

Черная Светлана Феодосиевна – книга "Украинская церковь и московские мифы".

Музыкальное искусство

Бурмака Мария Викторовна (композиторша, исполнительница) – проект "Любимые классики";

Компаниченко Тарас Викторович, Охримчук Сергей Михайлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Бережнюк Максим Павлович (исполнители) – группа "Хорея Казацкая" – аудиоальбом "Песни Украинской революции";

Петриченко Евгений Владимирович (композитор), Плиш Богдан Иосифович (главный дирижер Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского), Кононенко Ольга Ивановна (генеральный директор Государственной организации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", исполнительная продюсер) - музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА- ТРИБЬЮТ";

Тищенко Александр Васильевич (композитор), Курач Юрий Владимирович (дирижер) – Концертная программа "Зацвела в долине красная калина".

Визуальные искусства

Делиева Наталья Викторовна (авторка), Костюк Валерий Викторович (автор, гражданин Канады), Пода Таисия Александровна (режиссер) – Мультимедийная выставка "Имерсивный мир Тараса Шевченко";

Портной Виталий Иванович (художник) – серия работ "Анатомия Беспозвоночных".

Киноискусство

Горбач Марина Юрьевна (автор сценария и режиссер) – полнометражный игровой фильм "Клондайк";

Жураковская Олеся Викторовна (исполнительница главной роли), Руденко Валентина Степановна (автор идеи и сценария), Ткаченко Тарас Анатольевич (режиссер-постановщик), Куц Татьяна Федоровна и Горенштейн Виктория Марковна (продюсерки). – телевизионный сериал "МАМА".

Зинченко Александр Николаевич (автор сценария), Лысенко Сергей Анатольевич (режиссер) – документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла";

Целик Ирина Андреевна (режиссер) – фильм "Земля голубая, как апельсин".

Театральное искусство

Гнатковский Алексей Иванович (режиссер) – комедия Уильяма Шекспира "12 ночь или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;

Захоженко Дмитрий Олегович (режиссер), Хорошко Алексей Евгеньевич (сценограф), Антоняк Мария Владимировна (художница по костюмам), Цимбалист Оксана Александровна, Сидорко Василий Васильевич (актеры) – спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера академического драматического театра имени Леси Украинки.

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