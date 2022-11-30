Объявили краткие списки Шевченковской премии – 2023: кто среди лучших

30 ноября 2022 , 12:53
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Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародовал результаты первого тура конкурса среди номинантов на получение награды. Именно они продолжают борьбу за отличие в 2023 году.

Первый тур конкурса среди претендентов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году состоялся 28 ноября. Члены Комитета определили произведения, перешедшие во второй тур.

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Краткие списки Шевченковской премии – 2023

Следовательно, дальше будут бороться за награду в 2023 году в своих номинациях такие произведения искусства и их авторы.

Литература

  • Авербух Александр Михайлович – книга стихов "Жидовский король";
  • Дереш Любомир Андреевич – роман "Там, где ветер";
  • Калитко Екатерина Александровна – книга стихов "Орден молчалив";
  • Лазарук Мирослав Ярославович – книга стихов "Тылинка и литавры";
  • Стольников Владислав Феликсович – книга стихов "Ужин августовского вечера";
  • Таран Людмила Васильевна – книга прозы "Айвенко, или Мужчины – это...";
  • Чередник Артем Александрович (Артем Чех) – роман "Кто ты такой?"

Литературоведение и искусствоведение

  • Жадько Виктор Алексеевич – книги "Если бы Бог дал мне прильнуть к университету", "У всякого своя судьба";
  • Назаренко Михаил Иосифович – книга "Кроме "Кобзаря" Антология украинской литературы. 1792 – 1883." В двух частях;
  • Тарнашинская Людмила Брониславовна – книга "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты".

Публицистика и журналистика

  • Дубчак Ольга Петровна – книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском";
  • Казарин Павел Владимирович – книга "Дикий Запад Восточной Европы".
  • Логвиненко Богдан Анатольевич (автор идеи), Носок Николай Михайлович (режиссер), Пилюгина Карина Александровна (продюсер) – документальный сериал "Деокупация";
  • Портников Виталий Эдуардович – Публицистика 2017 – 2022 годов;
  • Черная Светлана Феодосиевна – книга "Украинская церковь и московские мифы".

Музыкальное искусство

  • Бурмака Мария Викторовна (композиторша, исполнительница) – проект "Любимые классики";
  • Компаниченко Тарас Викторович, Охримчук Сергей Михайлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Бережнюк Максим Павлович (исполнители) – группа "Хорея Казацкая" – аудиоальбом "Песни Украинской революции";
  • Петриченко Евгений Владимирович (композитор), Плиш Богдан Иосифович (главный дирижер Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского), Кононенко Ольга Ивановна (генеральный директор Государственной организации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", исполнительная продюсер) - музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА- ТРИБЬЮТ";
  • Тищенко Александр Васильевич (композитор), Курач Юрий Владимирович (дирижер) – Концертная программа "Зацвела в долине красная калина".

Визуальные искусства

  • Делиева Наталья Викторовна (авторка), Костюк Валерий Викторович (автор, гражданин Канады), Пода Таисия Александровна (режиссер) – Мультимедийная выставка "Имерсивный мир Тараса Шевченко";
  • Портной Виталий Иванович (художник) – серия работ "Анатомия Беспозвоночных".

Киноискусство

  • Горбач Марина Юрьевна (автор сценария и режиссер) – полнометражный игровой фильм "Клондайк";
  • Жураковская Олеся Викторовна (исполнительница главной роли), Руденко Валентина Степановна (автор идеи и сценария), Ткаченко Тарас Анатольевич (режиссер-постановщик), Куц Татьяна Федоровна и Горенштейн Виктория Марковна (продюсерки). – телевизионный сериал "МАМА".
  • Зинченко Александр Николаевич (автор сценария), Лысенко Сергей Анатольевич (режиссер) – документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла";
  • Целик Ирина Андреевна (режиссер) – фильм "Земля голубая, как апельсин".

Театральное искусство

  • Гнатковский Алексей Иванович (режиссер) – комедия Уильяма Шекспира "12 ночь или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;
  • Захоженко Дмитрий Олегович (режиссер), Хорошко Алексей Евгеньевич (сценограф), Антоняк Мария Владимировна (художница по костюмам), Цимбалист Оксана Александровна, Сидорко Василий Васильевич (актеры) – спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера академического драматического театра имени Леси Украинки.

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Лауреаты Шевченковской премии – 2022

  • Режиссер Екатерина Горностай – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля" (номинация "Киноискусство").
  • Литературовед Григорий Грабович (Джордж Грабович, гражданин США) – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм" (номинация "Литературоведение и искусствоведение").
  • Писательница Тамара Дуда – за роман "Доця" (номинация "Література").
  • Художник Никита Кадан – за персональную выставку "Камень бьет камень" (номинация "Визуальное искусство").
  • Писатель Рябчук Николай – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе" (номинация "Журналистика, публицистика").
  • Художник Тиберий Сильваши – за инсталляцию "Крылья" (номинация "Визуальное искусство").
  • Режиссер-постановщица Тамара Трунова, автор пьесы Наталья Ворожбит, художник-сценограф Юрий Ларионов, актеры Андрей Исаенко и Валерия Ходос – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (номинация "Теа.
Автор: Марія Волошин