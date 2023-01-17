Милозвучные и легко учащиеся: лучшие тексты щедривок для детей

19 января украинцы будут праздновать Крещение. А накануне вечером, 18 января, семьи снова соберутся вместе за столом на Святвечер.

Традиционно вечером 18 января во многих регионах Украины маленькие украинские ходят щедровать. Лучшие тексты щедривок для малышей читайте на 24 Канале.

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Лучшие тексты щедривок для детей

Щедривки для малышей 3 – 4 лет

Щедрик

Щедрик, щедрик, щедривочка,

Прилетела ласточочка,

Стала себе щебетать,

Хозяина вызвать:

- Выйди, выйди, хозяин,

Посмотри на овчарню,

Там овечки покатились,

А овечки родились.

У тебя товар весь хороший,

Будешь иметь мерку денег.

Хоть не деньги, то половина,

У тебя женщина чернобровая.

Щедрик, щедрик, щедривочка,

Прилетела ласточка.

***

Щедрик, щедрик, щедривочка

Щедрик, щедрик, щедривочка

Засияла в небе звездочка,

Пришли к вам в дом

Всем здоровье пожелать,

Пусть прекрасным будет год,

Шла только радость на порог,

Дружественной была семья

И вся наша Украина!

***

Добрый вечер вашему дому!

Добрый вечер вашему дому!

Мы пришли отведать!

Счастье желаем семье,

Миру няньки Украине,

Всем достатку и везению

В семье понимание!

***

Щедривки для детей 5 – 8 лет

Щедривочка щедровала,

Под окошко подбегала.

– Или ты, тетя, наварила,

Или ты, тетя, напекла?

Неси мне в окно,

И вареник, и пирог

Неси скорее на порог!

Как горячо – давай нам.

Как холодное – пусть вам.

А у нашей мамочки

Ручки беленькие,

Вокруг стола ходит,

Варенички делает.

***

Щедрый вечер, добрый вечер

Щедрый вечер, добрый вечер – искренний, добрый праздник!

Чтобы было у вас в семье детишек много!

Чтобы были все здоровы, наполнены румянкой!

Чтобы стелилась ваша судьба, как вышиванка!

Чтобы в семье дружеский ваш смех катился искренне!

Щедрый вечер, добрый вечер, всем добра и мира!

***

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Щедривки для детей 9 – 10 лет

Щедрый вечер, добрый вечер

Ой седая, та кукушка,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

Все сады да и облетала,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А в одном да и не бывала.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А в том саду три терема.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А в первом – ясень месяц,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А во втором – красное солнце,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А в третьем – мелкие звезды.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

Ясень месяц – господин хозяин,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

Красное солнце – жена его,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

Мелкие звезды – это их детки.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

***

Щедривочка щедровала,

К окошку приходилось.

Что ты тетя напекла,

Неси нам к окну,

Или вареник, или пирог

Неси нам за порог.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

С грушами пироги,

Здоровеньки булы.

Щедровочка, щедровочка

Добрая с медом водочка

А без меда не такая

Дайте нам пятака

А пятак не такой, дайте руб золотой.

Мы щедривки спели,

За щедривки ленты дали.

Ленты в косы заплетем и в танец пойдем.

Ленты в косы заплетем и в танец пойдем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

С грушами пироги

Здоровеньки булы.

***

Щедривки для детей 11 – 12 лет