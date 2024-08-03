Не онлайн, а нормально, – Зеленский о возвращении школьников к очному обучению

Уже этой осенью больше украинских детей могут вернуться к очному обучению в школах. Сейчас готовятся соответствующие решения.

Об этом в обращении 1 августа заявил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что будет нормальная школьная жизнь настолько, насколько это возможно в условиях войны, передает 24 Канал.

Советуем прочитать Миллион детей и дистанционка: как правительство хочет восстановить уроки офлайн и что изменится для учителей

Школа офлайн

Глава государства заявил, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения.

Чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально – чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно,

– подчеркнул Зеленский.

Смотрите также В школах с сентября будет работать 2 тысячи инспекторов Службы образовательной безопасности

МОН в сотрудничестве с профильным вице-премьером Михаилом Федоровым реализует комплексную политику "Школа офлайн". Цель – вернуть детей к безопасному очному обучению, а там, где это невозможно, – создать условия для качественного и эффективного дистанционного образования.