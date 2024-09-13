Заметим, что на днях в Службе образовательного омбудсмена заявили о полученных сообщениях о школьных "рейдах" по проверке одежды учеников в школах. Лисовой отметил, свободный выбор школьной одежды – это прагматический вопрос.
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Лисовой заявил об отмене дресс-кода для учеников
Министр сообщил, что дресс-код отменили даже для предмета "Защита Украины".
Это ценности. За какие ценности мы воюем? Если свобода – то ребенок должен чувствовать себя свободно. Внешние рамки – это набор ценностей для другого общества, а мы строим свободное общество творческих и высокопроизводительных людей,
– сказал министр на четвертом Саммите первых леди и джентльменов в Киеве.
И подчеркнул: если мы со школы ставить границы, требования, планку, а не интегрировать саморегуляторы в ребенка через ценности и воспитательный процесс, то мы такое общество не сформируем.
- Напомним, что, что в Службе образовательного омбудсмена призвали учителей и администрации школ прекратить все мероприятия по проверке одежды учеников.
- При этом акцентировали: одежда для школы – это свободный выбор ребенка и/или его родителей.
- Единственными рекомендациями к такой одежде является опрятность, соответствие сезону, удобство, в частности во время пребывания учащихся в укрытиях.
- Никакие требования по стилю, цвета или других атрибутов школьной одежды недопустимы и незаконны.