Заметим, что на днях в Службе образовательного омбудсмена заявили о полученных сообщениях о школьных "рейдах" по проверке одежды учеников в школах. Лисовой отметил, свободный выбор школьной одежды – это прагматический вопрос.

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Лисовой заявил об отмене дресс-кода для учеников

Министр сообщил, что дресс-код отменили даже для предмета "Защита Украины".

Это ценности. За какие ценности мы воюем? Если свобода – то ребенок должен чувствовать себя свободно. Внешние рамки – это набор ценностей для другого общества, а мы строим свободное общество творческих и высокопроизводительных людей,

– сказал министр на четвертом Саммите первых леди и джентльменов в Киеве.

И подчеркнул: если мы со школы ставить границы, требования, планку, а не интегрировать саморегуляторы в ребенка через ценности и воспитательный процесс, то мы такое общество не сформируем.