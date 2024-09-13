Зауважимо, що днями у Службі освітнього омбудсмена заявили про отримані повідомлення про шкільні "рейди" щодо перевірки одягу учнів у школах. Лісовий зазначив, вільний вибір шкільного одягу – це прагматичне питання.

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Лісовий заявив про скасування дрес-коду для учнів

Міністр повідомив, що дрес-код скасували навіть для предмета "Захист України".

Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода – то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки – це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей,

– сказав міністр на четвертому Саміті перших леді та джентльменів у Києві.

І наголосив: якщо ми зі школи ставити межі, вимоги, планку, а не інтегрувати саморегулятори у дитину через цінності та виховний процес, то ми таке суспільство не сформуємо.