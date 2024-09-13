Зауважимо, що днями у Службі освітнього омбудсмена заявили про отримані повідомлення про шкільні "рейди" щодо перевірки одягу учнів у школах. Лісовий зазначив, вільний вибір шкільного одягу – це прагматичне питання.
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Лісовий заявив про скасування дрес-коду для учнів
Міністр повідомив, що дрес-код скасували навіть для предмета "Захист України".
Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода – то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки – це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей,
– сказав міністр на четвертому Саміті перших леді та джентльменів у Києві.
І наголосив: якщо ми зі школи ставити межі, вимоги, планку, а не інтегрувати саморегулятори у дитину через цінності та виховний процес, то ми таке суспільство не сформуємо.
- Нагадаємо, що у Службі освітнього омбудсмена закликали вчителів та адміністрації шкіл припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів.
- При цьому акцентували: одяг для школи – це вільний вибір дитини та/або її батьків.
- Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях.
- Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.