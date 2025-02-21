Школьник с Полтавщины установил мировой рекорд по вычислению: у него уникальная методика

Школьник из Кременчуга установил мировой рекорд по устному вычислению многозначных чисел. Более того, он изобрел собственную методику вычислений.

В Украине есть тоже свои гении, и некоторые совсем юные. О математическом вундеркинде с Полтавщины рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Укринформ.

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Какой рекорд установил парень

20 февраля 2025 года состоялась онлайн-трансляция установления рекорда по устному вычислению многозначных чисел без использования электронных средств. Его установил ученик 5 класса Даниэль Свиридов из города Кременчуг Полтавской области. Участие в онлайн-презентации приняли 118 участников из 10 стран мира.

Даниэль Свиридов разработал собственную авторскую методику быстрых вычислений и установил мировой рекорд по скорости устного вычисления многозначных чисел.

Установление рекорда / скриншоты с видео

Методика, которую придумал Даниэль, помогает быстро умножать большие числа, если второй множитель состоит из одинаковых цифр. В этом способе используется выделение коэффициента и запись структуры множителя.

Как устанавливался рекорд: смотрите видео

Во время мероприятия Даниэль объяснил и продемонстрировал свою методику, а также вычислил умножение: произведение составило более 20 цифр и было правильным. Вычисление заняло у парня 2 минуты 30 секунд. Это зафиксировала Анна Крысюк, представительница Книги мировых рекордов.

На установление рекорда были приглашены математики города, которые признали методику необычной, но действенной. А также порадовались, что в их городе живет гений, который демонстрирует, что математика живая наука.