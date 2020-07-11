Выпускники из Киева назвали Крым российским и обругали крымских татар: что известно о скандале

В Украине разгорелся скандал из-за видеоролика, который записали выпускники столичной школы №90. В нем ученики обзывают крымских татар, а сам полуостров называют русским. На это уже отреагировали в Меджлисе, а сами выпускники начали писать в соцсетях извинения за свои слова.

Видео школьники записали после сдачи ВНО по истории. В нем звучат различные оскорбительные высказывания в адрес крымских татар. Хоть впоследствии ролик и поспешили удалить, его все еще можно найти в соцсетях, пишет 24 канал.

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Что наговорили в видео киевские выпускники

Они заявляли в видео о свей ненависти к ВНО, истории, Украинскому центру оценивания качества образования и... крымским татарам.

"В рот е..л крымских татар", – сказал один из школьников. Другой заявил, что "Крым – это Россия".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика 18+!

Школьники Киева оскорбляют крымских татар: видео

Как отреагировали в киевской школе на слова своих учеников

Руководство столичной школы №90 поспешило обнародовать свои официальные извинения за скандальный ролик.

Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации,

– заметили там.

Там добавили, что сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Что известно о школе №90 в Киеве? Школа расположена в элитном Печерском районе столицы, на улице Лаврской 2. Среди иностранных языков учащиеся могут изучать на выбор английский, русский или французский язык.



Школа имеет биолого-химическое направление.

Трое школьников, которые снялись в видео, также разместили свои персональные публичные извинения за содеянное ими.

Реакция Меджлиса

В Меджлисе извинения от школы и школьников приняли. Так, Рефат Чубаров призвал всех сограждан, которые почувствовали себя оскорбленными вследствие допущенных в адрес крымскотатарского народа грязных высказываний, удовлетвориться официальными извинениями руководства школы и выпускников.

Он также попросил признать инцидент таким, что исчерпал себя.

Кроме того, он пригласил выпускников, которые обругали крымских татар, в Меджлис, где каждому из них лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сможет лично вручить книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.

Видеообращение Чубарова из-за скандала: