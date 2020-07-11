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Депутати хочуть скасувати безкоштовне здобуття середньої освіти "один раз протягом життя"
10 липня , 12:23 Депутати хочуть скасувати безкоштовне здобуття середньої освіти "один раз протягом життя"
Ігор Саджениця
Як абітурієнтам отримати відстрочку від призову: пояснення МОН
8 липня , 18:07 Як абітурієнтам отримати відстрочку від призову: пояснення МОН
Ігор Саджениця
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Випускники з Києва назвали Крим російським і облаяли кримських татар: що відомо про скандал
13:49, сьогодні Випускники з Києва назвали Крим російським і облаяли кримських татар: що відомо про скандал
ЗНО з історії України 2020: опубліковані правильні відповіді
12:34, 10 липня ЗНО з історії України 2020: опубліковані правильні відповіді
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Чи підуть діти 1 вересня до школи: відповідь Зеленського
12:41, 9 липня Чи підуть діти 1 вересня до школи: відповідь Зеленського
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