Випускники з Києва назвали Крим російським і облаяли кримських татар: що відомо про скандал

В Україні спалахнув скандал через відеоролик, який записали випускники столичної школи №90. У ньому учні обзивають кримських татар, а сам півострів називають російським. На це вже відреагували у Меджлісі, а самі випускники почали писати у соцмережах вибачення за свої слова.

Відео школярі записали після складання ЗНО з історії. У ньому звучать різні образливі висловлювання на адресу кримських татар. Хоч згодом ролик і поспішили видалити, його все ще можна знайти у соцмережах, пише 24 канал.

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Що наговорили у відео київські випускники

Вони заявляли у відео про свою ненависть до ЗНО, історії, Українського центру оцінювання якості освіти та… кримських татар.

"В рот ї..в кримських татар", – сказав один із школярів. Інший заявив, що "Крим – це Росія".

Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+!

Школярі Києва ображають кримських татар: відео

Як відреагували у київській школі на слова своїх учнів

Керівництво столичної школи №90 поспішило оприлюднити свої офіційні вибачення через скандальний ролик.

Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці. Повною мірою розділяємо обурення проявом дискримінації,

– зауважили там.

Там додали, що зроблять усе можливе, щоб не допустити повторення подібної ситуації.

Що відомо про школу №90 у Києві? Школа розташована в елітному Печерському районі столиці, на вулиці Лаврській 2. Серед іноземних мов учні можуть вивчати на вибір англійську, російську або французьку мову.



Школа має біолого-хімічний напрям.

Троє школярів, які знялися у відео вже, також розмістили свої персональні публічні вибачення за скоєне ними.

Реакція Меджлісу

У Меджлісі вибачення від школи та школярів прийняли. Так, Рефат Чубаров закликав всіх співгромадян, які відчули себе ображеними внаслідок допущених на адресу кримськотатарського народу брудних висловлювань, задовольнитися офіційними вибаченнями керівництва школи і випускників.

Він також попросив визнати інцидент таким, що вичерпав себе.

Окрім того, він запросив випускників, які облаяли кримських татар, у Меджліс, де кожному з них лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зможе особисто вручити книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

Відеозвернення Чубарова через скандал: