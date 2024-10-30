Об этом свидетельствуют результаты анализа открытых статистических данных, которые ежегодно публикует Институт образовательной аналитики, и данных Министерства образования и науки.

Смотрите также Министр образования рассказал, будет ли массовое увольнение учителей

В Украине стало намного меньше первоклассников

В 2022 году количество первоклассников сократилось до почти 325 тысяч учеников.

В 2023 году в первые классы украинских школ зачислили почти 266 тысяч детей.

Сейчас статистические данные Института образовательной аналитики за 2024 год еще не обнародованы, но, по предварительным данным МОН, в этом году в первый класс пошло более 266 тысяч учеников.

Так, в течение трех последних лет количество учеников 1-х классов сократилось ориентировочно на 137 тысяч. Это треть от общего количества первоклассников до начала полномасштабной войны.

Смотрите также Министр образования рассказал, будет ли массовое увольнение учителей

Сколько учеников выехало из страны из-за войны