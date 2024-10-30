Про це свідчать результати аналізу відкритих статистичних даних, які щороку оприлюднює Інститут освітньої аналітики, та даних Міністерства освіти і науки.
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В Україні стало набагато менше першокласників
У 2022 році кількість першокласників скоротилась до майже 325 тисяч учнів.
У 2023 році до перших класів українських шкіл зарахували майже 266 тисяч дітей.
Наразі статистичні дані Інституту освітньої аналітики за 2024 рік ще не оприлюднені, але, за попередніми даними МОН, цьогоріч у перший клас пішло понад 266 тисяч учнів.
Так, протягом трьох останніх років кількість учнів 1-х класів скоротилась орієнтовно на 137 тисяч. Це третина від загальної кількості першокласників до початку повномасштабної війни.
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Скільки учнів виїхало з країни через війну
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів в інтерв'ю ТСН, що через війну чимало учнів та вчителів покидають українську систему освіти. Зокрема, виїжджають за кордон.
- За словами міністра, з початку великої війни контингент зменшився на близько 300 тисяч учнів і близько 10 тисяч педагогів з 400 тисяч педагогів.