Про це свідчать результати аналізу відкритих статистичних даних, які щороку оприлюднює Інститут освітньої аналітики, та даних Міністерства освіти і науки.

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В Україні стало набагато менше першокласників

У 2022 році кількість першокласників скоротилась до майже 325 тисяч учнів.

У 2023 році до перших класів українських шкіл зарахували майже 266 тисяч дітей.

Наразі статистичні дані Інституту освітньої аналітики за 2024 рік ще не оприлюднені, але, за попередніми даними МОН, цьогоріч у перший клас пішло понад 266 тисяч учнів.

Так, протягом трьох останніх років кількість учнів 1-х класів скоротилась орієнтовно на 137 тисяч. Це третина від загальної кількості першокласників до початку повномасштабної війни.

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