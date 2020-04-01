Школьники могут закончить учебный год с помощью онлайн-тестов, – Кличко
Ученики школ смогут закончить учебный год не посещая школу. Для этого существуют онлайн-тесты. Также на телеканале "Киев" уже выпустили более 40 видеоуроков.
О таком варианте рассказал мэр города Киева Виталий Кличко во время пресс-брифинга.
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Однако окончательные алгоритмы будет устанавливать Министерство образования Украины.
Школьники могут завершить этот учебный год не в школах, а с помощью онлайн тестов. Но как это будет и как будет происходить процесс обучения... Решение о дальнейшем алгоритме учебного процесса будет принимать Минобразования,
– рассказал Виталий Кличко.
Также по его словам, на телеканале "Киев" уже выпустили больше 40 видеоуроков для школьников.
Мы делаем все возможное, чтобы наши дети могли учиться даже в условиях ограничений. Телеканал "Киев" первым начал транслировать видеоуроки для школьников. Уже вышло в эфир более 40 уроков,
– отметил городской голова столицы.
Смотреть видео брифинга Виталия Кличко:
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Что известно о карантине в Украине? Кабинет министров выдал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца апреля.
Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.
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