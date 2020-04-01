Школьники могут закончить учебный год с помощью онлайн-тестов, – Кличко

Ученики школ смогут закончить учебный год не посещая школу. Для этого существуют онлайн-тесты. Также на телеканале "Киев" уже выпустили более 40 видеоуроков.

О таком варианте рассказал мэр города Киева Виталий Кличко во время пресс-брифинга.

Вас заинтересует: Минобразования запустит больше видеоуроков для школьников: причина

Однако окончательные алгоритмы будет устанавливать Министерство образования Украины.

Школьники могут завершить этот учебный год не в школах, а с помощью онлайн тестов. Но как это будет и как будет происходить процесс обучения... Решение о дальнейшем алгоритме учебного процесса будет принимать Минобразования,

– рассказал Виталий Кличко.

Также по его словам, на телеканале "Киев" уже выпустили больше 40 видеоуроков для школьников.

Мы делаем все возможное, чтобы наши дети могли учиться даже в условиях ограничений. Телеканал "Киев" первым начал транслировать видеоуроки для школьников. Уже вышло в эфир более 40 уроков,

– отметил городской голова столицы.

Смотреть видео брифинга Виталия Кличко:

Больше об этом: Во время карантина на канале "Киев" выйдут телеуроки по 12 предметам – детали

Что известно о карантине в Украине? Кабинет министров выдал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца апреля.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.