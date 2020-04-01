Школярі можуть завершити навчальний рік за допомогою онлайн-тестів, – Кличко

Учні шкіл зможуть завершити навчальний рік не відвідуючи школу. Для цього існують онлайн-тести. Також на телеканалі "Київ" вже випустили понад 40 відеоуроків.

Про такий варіант розповів мер міста Києва Віталій Кличко під час пресбрифінгу.

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Проте остаточні алгоритми прийматиме міністерство освіти України.

Школярі можуть завершити цей навчальний рік не в школах, а за допомогою онлайн тестів. Але як це буде і як буде відбуватися процес навчання... Рішення про подальший алгоритм навчального процесу буде приймати Міносвіти,

– розповів Віталій Кличко.

Також за його словами, на телеканалі "Київ" вже випустили понад 40 відеоуроків для школярів.

Ми робимо все можливе, щоб наші діти могли вчитися навіть в умовах обмежень. Телеканал "Київ" першим почав транслювати відеоуроки для школярів. Вже вийшло в ефір понад 40 уроків,

– зазначив міський голова столиці.

Дивитись відео брифінгу Віталія Кличка:

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.