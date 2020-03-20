Міносвіти запустить більше відеоуроків для школярів: причина

У міністерстві освіти та науки України розуміють, що не всі учні виконують завдання, які їм присилає вчитель в рамках дистанційного навчання. Тому вже з 23 березня відомство запустить більше відеоуроків.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра освіти України Любомира Мандзій.

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Здебільшого зараз ми мусимо говорити про самостійно-дистанційні елементи навчання учнів. Ми розуміємо, що, напевно, не всі учні на сьогоднішній день виконують ті завдання, які пересилає чи якимось іншим шляхом комунікує вчитель з учнями, – пояснила заступниця міністра освіти.

Також Любомира Мандзій розповіла, що зараз на каналі "Київ" та "Рада", а також на ютуб-каналі міністерства освіти вже доступні відеоуроки, однак ті більше орієнтовані на випускників.

З понеділка, ми зараз здійснюємо організаційні заходи, щодо організації відеоуроків у форматі онлайн на різних майданчиках. Про це ми повідомимо вам завтра або у понеділок,

– розповіла заступниця міністра.

Нові відеоролики вже будуть орієнтовані на учнів середньої школи.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.