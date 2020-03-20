Минобразования запустит больше видеоуроков для школьников: причина
В министерстве образования и науки Украины понимают, что не все учащиеся выполняют задания, которые им присылает учитель в рамках дистанционного обучения. Поэтому уже с 23 марта ведомство запустит больше видеоуроков.
Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра образования Украины Любомира Мандзий.
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В основном сейчас мы должны говорить про самостоятельно-дистанционные элементы обучения учащихся. Мы понимаем, что, наверное, не все ученики на сегодняшний день выполняют те задачи, которые пересылает или каким-то другим путем общается учитель с учениками, – пояснила заместитель министра образования.
Также Любомира Мандзий рассказала, что сейчас на канале "Киев" и "Рада", а также на ютуб-канале министерства образования уже доступны видеоуроки, однако те больше ориентированы на выпускников.
С понедельника, мы сейчас проводим организационные мероприятия, по организации видеоуроков в формате онлайн на различных площадках. Об этом мы сообщим вам завтра или в понедельник,
– рассказала заместитель министра.
Новые видеоролики уже будут ориентированы на учащихся средней школы.
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Что известно о карантине в Украине?
Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.
Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.
Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.
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