Школы Киевщины переходят на дистанционное обучение: какое решение приняла столица

Погода в Украине ухудшается. Так что с понедельника школы в Киевской области тоже будут работать в дистанционном режиме.

На оперативном заседании комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение о переводе школ Киевской области на дистанционное обучение.

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Как будут работать сады и школы Киевской области

С понедельника, 27 ноября, школы в Киевской области будут работать в дистанционном режиме. Зато детсады будут работать в обычном режиме.

Все потому, что по прогнозам синоптиков погода будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.

Заботимся о жителях области заранее. Чтобы не вызвать коллапс на автодорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги. Обращаемся к каждому жителю Киевщины: если есть возможность переждать непогоду дома – оставайтесь и не подвергайте себя опасности,

– добавили в ОВА.

Будут ли работать школы в столице КГГА рекомендовала школам Киева работать в смешанном формате. Общеобразовательные учебные заведения и дальше будут работать офлайн, однако отправлять туда детей или оставить их дома на дистанционке – будут решать родители. Детские сады будут работать в обычном режиме.

В нескольких регионах тоже перешли на дистанционное обучение